Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Жилая
  3. Коттеджи

Коттеджи с видом на море в Узбекистане

Ташкент
23
Бухара
7
Бухарская область
7
Ташкентская область
5
Чарвак
3
Самарканд
2
город Самарканд
2
Кибрай
1
Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Чарвак, Узбекистан
Коттедж 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Чарвак, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 7 м²
Количество этажей 2
🏡 Продаётся ДАЧА на Бочках у Речки ✔️7 соток ✔️6 комнат ✔️2 этажа ✔️2 бассейна: зимний…
4,03 млрд сум

Параметры недвижимости в Узбекистане

с видом на горы
недорогая
элитная