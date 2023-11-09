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Жильё в Навои, Узбекистан

квартиры
71
71 объект найдено
Квартира 2 комнаты с c ремонтом в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Этаж 9/9
Новостройка в ЖК Silk road с кадастром, дизайнерский ремонт, мебель, бытовая техника, парящи…
997,05 млн сум
Квартира 5 комнат в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 5 комнат
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 105 м²
Этаж 4/9
Новостройка в ЖК New Life с люкс - ремонтом, с мебелью и бытовой техникой. 2 санузла, гардер…
2,03 млрд сум
Квартира 3 комнаты с c ремонтом в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 1/4
Кирпичный дом, 77-серия, квартира с дизайнерским ремонтом, с мебелью и бытовой техникой. Ори…
1,91 млрд сум
Квартира 3 комнаты с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 94 м²
Этаж 6/8
ЭЛИТНЫЙ ГАБУС 3/6/8 Нукусская улица Глинка ор-р посольство России Закрытый охран.двор Об…
2,19 млрд сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с бытовой техникой в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Этаж 2/5
Продается квартира возле рынка кадешева 3/2/5 с хорошим ремонтом дом панельный Рядом есть 2…
1,19 млрд сум
Квартира 2 комнаты с мебелью, с центральным отоплением, с видеонаблюдением в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью, с центральным отоплением, с видеонаблюдением
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 4/4
Продается квартира около рынка кадешева 2/4/4 квартира после ремонта Все удобства рядом 500 …
664,70 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с парковка в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с парковка
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Этаж 2/4
Продается квартира на ташсельмаше 2/2/4 первая линия у дороги Требуется небольшой ремонт. Уд…
812,41 млн сум
Квартира 2 комнаты с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 2
Этаж 3/6
Продается новостройка рядом с базаром Янгиабад 2/3/6 С отличным ремонтом с мебелью и технико…
886,27 млн сум
Квартира 3 комнаты с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 87 м²
Этаж 8/9
Продается квартира Чилонзар 20 квартал 3/8/9 Дом:монолит Ремонт: средний Общая квадратура:87…
1,01 млрд сум
Квартира 4 комнаты с балконом в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 4 комнаты с балконом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 107 м²
Этаж 2/4
Продается квартира 4/2/4 около метро Новза рядом есть магазины остановки и развлекательные центры
2,46 млрд сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Этаж 1/5
Продается квартира на Чиланзаре 13 КВ 3/1/5 с евро ремонтом мебелью и техникой. Московская п…
1,10 млрд сум
Квартира 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 2/4
Продается 3 квартира на Чиланзаре 19кв с меб.тех по хорошей цене рядом есть все удобства маг…
861,65 млн сум
Квартира 2 комнаты с мебелью, с бытовой техникой, с центральным отоплением в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью, с бытовой техникой, с центральным отоплением
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/4
Продается квартира на Чиланзаре 11 КВ 2в3/1/4 с хорошим ремонтом полностью укомплектована ме…
775,48 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с лифтом в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с лифтом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Этаж 6/9
Квартира с Евро ремонтом, мебелированая,не торец,чистый подъезд ,приятные соседи. Рядом есть…
960,12 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с бытовой техникой в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/4
Чилонзор 10 квартал 2в3/4/4 Комната зеркалный переделнная разделка Под евро ремонт Санузел …
707,78 млн сум
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 2/5
Продается квартира на Яккасарай кушбеги улучшенка 1/2/4 с мебелью в хороший локации рядом мн…
640,08 млн сум
Квартира 1 комната в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 1 комната
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/6
Продается нежилое помещение на Чилонзаре 20 квартале 38м2.С чистым ремонтом начальная цена …
640,08 млн сум
Квартира 2 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 2
Этаж 4/4
Продается квартира с евро ремонтом 2в3/4/4 высота потолков 280. Мебелированая с техникой. Р…
861,65 млн сум
Квартира 3 комнаты с мебелью, с лифтом, с парковка в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с мебелью, с лифтом, с парковка
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 180 м²
Этаж 9/9
Продается на Чилонзаре Ц квартал квартира в банковской доме 3 комнатная в отличной локации с…
1,64 млрд сум
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с c ремонтом в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с центральным отоплением, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 2/4
Продается квартира 11 КВ Чилонзар 2/2/4 полностью укомплектована готовая к заселению. Меб.тех
861,65 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с центральным отоплением в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с мебелью, с центральным отоплением
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Этаж 3/4
Продается квартира 3 комнатная в отличном районе рядом есть базар, магазины остановки,метро …
1,25 млрд сум
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 5/5
Продается квартира Чилонзар 6кв 1/5/5 с средним ремонтом первая линия к дороге, рядом есть о…
553,92 млн сум
Квартира 1 комната с балконом, с c ремонтом в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 1 комната с балконом, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/4
Продается квартира 6кв Чилонзар 1/1/4 с хорошим ремонтом рядом метро Новза,и базар катартал …
652,39 млн сум
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с мебелью, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/4
Продается квартира на Чиланзре 19 КВ 2в3/2/4 с евро ремонтом+мебель упакованная.рядом есть ш…
898,58 млн сум
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/4
Продается квартира в хорошим ремонтом 1в2/3/4 5 минут до метро рядом есть парк, магазины и парковка
627,77 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Этаж 1/4
Продается квартира 3/1/4 На Чилонзаре 7кв рядом есть базары,больницы сады и школы
886,27 млн сум
Квартира 1 комната в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 1 комната
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/4
Продаётся 1 комнатная квартира Чиланзар 8 квартал Метро Мирзо Улугбек й0 минут пешком Балкон…
572,38 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 4/4
Продаётся шикарная 2-х комнатная квартира Чиланзар 3 Метро Новза 10 минут пешком В квартир…
978,59 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/4
Продаётся 2х комнатная квартира Чиланзар 6 Ориентир Гостиница Эльдорадо Торцевая утепленная…
830,88 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 3/4
Продаётся 2-х комнатная квартира на Чиланзар 7 квартале. Квартира расположена рядом 179-шко…
710,24 млн сум

Параметры недвижимости в Навои, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная