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Дома в Навоийская область, Узбекистан

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Тамдынский район
13
17 объектов найдено
Дом 6 комнат в Тамдынский район, Узбекистан
Дом 6 комнат
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЁТСЯ НОВЫЙ ЕВРОДОМ! ⛳️: Янгихаетский район 🚩: Ориентир: Новая махалла ⛺️: 6-х …
Цена по запросу
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Агентство
Real Estate Strong Partners
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Дом 5 комнат в Учкудукский район, Узбекистан
Дом 5 комнат
Учкудукский район, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 400 м²
Этаж 1/1
Чиланзарский район Накошлык махала Метро Чиланзар в шаговой доступности Дом 4 - соток 5 …
$230 000
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Агентство
OOO "TORA TOWER"
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Дом 7 комнат в Тамдынский район, Узбекистан
Дом 7 комнат
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 5 м²
Количество этажей 1
Заходи живи.инет.порабела.канализация.свет,газ,вода все есть,новое.7 комнат,2 сан.узла отдел…
$65 000
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Частный продавец
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BPNBPN
Дом 7 комнат в Тамдынский район, Узбекистан
Дом 7 комнат
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 10 м²
Количество этажей 1
$265 000
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Частный продавец
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Oʻzbekcha
Дом 6 комнат в Тамдынский район, Узбекистан
Дом 6 комнат
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 6 м²
Количество этажей 1
$90 000
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Частный продавец
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Дом 7 комнат в Тамдынский район, Узбекистан
Дом 7 комнат
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 4 м²
Количество этажей 1
Продаётся дом 4 сот.7 ком.яшнабадский рай.махалла Бехизор ор-р ресторан Янгиобад :
$178 000
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Частный продавец
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Дом 8 комнат в Тамдынский район, Узбекистан
Дом 8 комнат
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 м²
Количество этажей 3
Уй малакали прораб назоратида курилган. Хамма курилиш талабларига риоя килинган. Манзил Чило…
$250 000
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Агентство
NOZA Real Estate
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Коттедж 4 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Коттедж 4 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продаем коттедже студия, 3 км от центра на стадии строительства. риэлтерские услуги приветствуются
$55 023
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Частный продавец
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Дом 5 комнат в Тамдынский район, Узбекистан
Дом 5 комнат
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 1
Продается дом , 30 соток  4 спальни + зал  2 сан узла  кухня и столовая  Котельн…
$175 000
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Частный продавец
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Дом 7 комнат в Тамдынский район, Узбекистан
Дом 7 комнат
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 7
Площадь 111 м²
Количество этажей 2
Продажа дом участок 1 сотх 116 м Цена 94000$ Контакты - телеграмм - market_tashkenta…
$94 000
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Дом 9 комнат в Канимехский район, Узбекистан
Дом 9 комнат
Канимехский район, Узбекистан
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 640 м²
Количество этажей 2
Продается участок 6.4 сотки в Сергели рядом с Аэропортом Дом имеет: • 6 спальных комна…
Цена по запросу
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Дом 7 комнат в Даврикурган, Узбекистан
Дом 7 комнат
Даврикурган, Узбекистан
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 500 м²
Количество этажей 2
Тел: Телеграм: https://t.me/johon_z
$250 000
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Дом 6 комнат в Тамдынский район, Узбекистан
Дом 6 комнат
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 366 м²
Количество этажей 2
Ищете идеальный дом для своей семьи? У нас есть предложение, которое не оставит вас равнодуш…
$389 999
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Дом 6 комнат в Зарафшан, Узбекистан
Дом 6 комнат
Зарафшан, Узбекистан
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается дом Зарафшане 19-микраёне 6 сутик ! Обращается по телефону 946757771
$75 000
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Коттедж 5 комнат в Тамдынский район, Узбекистан
Коттедж 5 комнат
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Двух этажный дом расположенный в Мирабадском районе.5 комнат,два санузла.Въезд для машины,огород
$130 000
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Дом 5 комнат в Тамдынский район, Узбекистан
Дом 5 комнат
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
$170 000
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Дом 8 комнат в Тамдынский район, Узбекистан
Дом 8 комнат
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 8
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Немедленная продажа дома. Продается земельный участок, расположенный по улице Калайнова 6…
$39 665
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Oʻzbekcha

Параметры недвижимости в Навоийская область, Узбекистан

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на озеро
Недорогая
Элитная