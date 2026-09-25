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Квартиры в Навоийская область, Узбекистан

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Тамдынский район
61
Учкудукский район
6
Канимехский район
3
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73 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 2
Этаж 3/3
Продаётся 2-комнатная квартира в 19-м квартале Чиланзара. Квартира расположена на 3-м этаже …
$62 500
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Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 2
Этаж 3/4
Чиланзар 5 квартал  Комнат 2 Этаж 3 Этажность 4  Панельный дом  Сан.Узел разд…
$60 000
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Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 2
Этаж 1/4
Чиланзар    17 квартал  2\1\4 Ремонт средний  Локация хорошая  Тел 90 960 22 00    П
$63 000
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BPNBPN
Квартира 3 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 3
Этаж 3/4
Чтланзар 1 квартал  Комнат 3  Этаж 3  Этажность 4  Хорошая локация !  Средний…
$75 000
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Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 2
Этаж 3/4
Чиланзар 4 квартал  Комнат 2 Этаж 3 Этажность 4  Дом панельный  Сан.Узел разд…
$64 600
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Квартира 3 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 3
Этаж 1/4
Чиланзар 6 квартал  Комнат 3  Этаж 1  Этажность 4  Хорошая локация ! Дом кирп…
$77 000
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Квартира 1 комната в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 1 комната
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 1
Этаж 4/4
Продаётся квартир  Чиланзар 3 квартал  Комнат 1 Этаж 4 Этажность 4  Дом панел…
$64 000
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Квартира 3 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 3
Этаж 4/5
Квартира возле Эко базара  Комнат 3 Этаж 4 Этажность 5  Дом панельный  Тел 90…
$79 600
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Квартира 3 комнаты в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Учкудукский район, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 3/4
Чиланзар - 9 квартал 3 - комнатная 3 - этаж 4 - этажного дома балкон 2х6 комнаты - раздельн…
$73 200
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Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 2
Этаж 2/4
ЧИЛАНЗАР 3 КВАРТАЛ   Комнат 2 Этаж 2 Этажность 4  Дом панельный   Тел   90 96…
$67 000
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Квартира 3 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 3
Этаж 3/4
Чиланзар 3 квартал   3 комнатная  Этаж 3 Этажность 4  Дом кирпичный  Сан .Узел  …
$79 000
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Квартира 3 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 3
Этаж 3/4
Чиланзар 5 квартал  .срочно продаётся  3\3\4  Балкон 2 х 3  Средний ремонт  Тел …
$75 000
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Квартира 2 комнаты в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Учкудукский район, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 1/4
Чиланазр - 23 квартал можно ИПОТЕКА 2- комнатная 1 - этаж 4- этажного дома Состояние -…
$50 500
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Квартира 3 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 3
Этаж 8/9
В Алмазарском  районе продаётся квартира  Комнат 3 Этаж   8  Этажность 9  Лифт р…
$77 000
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Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 2
Этаж 3/4
Чиланзар 20 квартал  2\3\4 Дом панельный  Локация хорошая !  Тел 90 960 22 00    П
$63 000
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Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 2
Этаж 1/4
Продаётся квартира  Чиланзар  3 квартал  2\1\4  Хорошая локация и ремонт !  Метр…
$65 500
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Квартира 3 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 3
Этаж 3/4
Чиланзар 7 квартал  3\3\4 Дом панельный  Сан.Узел раздельный  Ремонт средний  …
$78 500
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Квартира 3 комнаты в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Учкудукский район, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 3/4
3-комнатная квартира в Чиланзаре, квартал-3, рядом с метро Хамза. Квартира находится на 3 эт…
$80 000
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Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 2
Этаж 4/4
Срочно продаётся квартира  На Чиланзаре 9  2\4\4 Дом кирпичный  Сан. У зел совме…
$69 000
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Квартира в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира
Тамдынский район, Узбекистан
Продам квартиру, французская планировка, общий коридор, массив панельный Одна большая комна…
$39 472
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Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 2
Этаж 4/4
НА ЧИЛАНЗАРЕ 1 продаётся квартира  Комнат 2 Этаж 4 Этажность 4  Хорошая локация …
$59 900
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Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 2
Этаж 3/4
Чиланзар 7 квартал  Продаётся квартира  2 комнатная  Этаж 3  Этажномть 4  Евр…
$72 000
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Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 2
Этаж 4/4
Чиланзар 7 квартал  Комнат 2 Этажность 4 Этаж  4  Кирпичный дом   Тел 90 960 …
$59 800
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Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 2
Этаж 1/4
Продаётся 2-комнатная квартира в 8-м квартале Чиланзара. Квартира находится на 1-м этаже 4-э…
$64 000
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Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 2
Этаж 5/5
ЧИЛАНЗАР 17 КВАРТАЛ  Комнат 2  Этаж 5  Этажность 5  Панельный дом  Сан.Узел р…
$66 500
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Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 2
Этаж 1/9
Чиланзар 20 квартал Учтепинский район  2\1\9   Дом панельный  Ремонт средний  Са…
$67 000
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Квартира 3 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 3
Этаж 4/4
Чиланзар 4 квартал  Комнат 3 Этаж 4 Этажность 4  Ремонт средний  Дом панельны…
$74 000
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Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 2
Этаж 3/4
Квартира в Мирабадском районе  Комнат 2 Этаж 3 Этажность 4  Хорошая локация !  …
$68 900
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Квартира 1 комната в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 1 комната
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 1
Этаж 3/4
Чиланзар 2 квартал  1\3\4 Средний ремонт  Дом кирпичный  Тел 90 960 22 00     П
$46 000
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Квартира 3 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Число комнат 3
Этаж 4/4
Чиланзар 10 квартал  Комнат 3 Этаж 4 Этажность 4  Сан.Узел раздельный  Панель…
$78 500
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Параметры недвижимости в Навоийская область, Узбекистан

с садом
с видом на море
Недорогая
Элитная