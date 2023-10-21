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Квартиры в Навои, Узбекистан

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50 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 6/10
Продается уютная 2х комнатная квартира с авторским ремонтом. Дом расположен в хорошем районе…
966,57 млн сум
Квартира 3 комнаты с c ремонтом в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 55 м²
Этаж 3/7
Продается хорошая 3х комнатная квартира с Дизайнерским ремонтом в новостройке ЖК " НОВЗА" на…
1,03 млрд сум
Квартира 1 комната с балконом, с c ремонтом в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 1 комната с балконом, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/4
Продается квартира 6кв Чилонзар 1/1/4 с хорошим ремонтом рядом метро Новза,и базар катартал …
648,46 млн сум
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/4
Продается квартира в хорошим ремонтом 1в2/3/4 5 минут до метро рядом есть парк, магазины и парковка
623,99 млн сум
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 57 м²
Этаж 1/4
Продается квартира 3/1/4 На Чилонзаре 7кв рядом есть базары,больницы сады и школы
880,92 млн сум
Квартира 1 комната в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 1 комната
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/4
Продаётся 1 комнатная квартира Чиланзар 8 квартал Метро Мирзо Улугбек й0 минут пешком Балкон…
568,93 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 4/4
Продаётся шикарная 2-х комнатная квартира Чиланзар 3 Метро Новза 10 минут пешком В квартир…
972,68 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/4
Продаётся 2х комнатная квартира Чиланзар 6 Ориентир Гостиница Эльдорадо Торцевая утепленная…
825,86 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Этаж 3/4
Продаётся 2-х комнатная квартира на Чиланзар 7 квартале. Квартира расположена рядом 179-шко…
705,96 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Этаж 3/4
Продается квартира с евро ремонтом 2в3/3/4 с меб. Тех после ремонта никто не жил новая прово…
867,46 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/4
Продаётся 2х комнатная квартира переделанная в 3х Чиланзар 8 квартал Ориентир чиланзарский З…
819,75 млн сум
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с c ремонтом в Учкудукский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/4
Продаётся 2х комнатная квартира + гардеробная Яккасарайский район Улица Шота Руставели Ори…
978,80 млн сум
Квартира 3 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 105 м²
Этаж 2/7
#1065 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
2,94 млрд сум
Квартира 1 комната в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 1 комната
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/11
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697,40 млн сум
Квартира 3 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 3
Этаж 4/4
Чиланзар 4 квартал  Комнат 3 Этаж 4 Этажность 4  Ремонт средний  Дом панельны…
905,39 млн сум
Квартира 3 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 3
Этаж 3/4
Чиланзар 5 квартал  .срочно продаётся  3\3\4  Балкон 2 х 3  Средний ремонт  Тел …
917,63 млн сум
Квартира 3 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 3
Этаж 3/4
Чиланзар 3 квартал   3 комнатная  Этаж 3 Этажность 4  Дом кирпичный  Сан .Узел  …
966,57 млн сум
Квартира 3 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 3
Этаж 4/4
Чиланзар 10 квартал  Комнат 3 Этаж 4 Этажность 4  Сан.Узел раздельный  Панель…
960,45 млн сум
Квартира 3 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 3
Этаж 3/4
Срочно! продаётся квартира  Чиланзар 8 квартал  Комнат 3   Этаж 3   Этажность 4  Ср…
929,86 млн сум
Квартира 3 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 3
Этаж 3/4
Чиланзар 7 квартал  3\3\4 Дом панельный  Сан.Узел раздельный  Ремонт средний  …
960,45 млн сум
Квартира 3 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 3
Этаж 1/4
Чиланзар 6 квартал  Комнат 3  Этаж 1  Этажность 4  Хорошая локация ! Дом кирп…
942,10 млн сум
Квартира 3 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 3
Этаж 3/4
Чтланзар 1 квартал  Комнат 3  Этаж 3  Этажность 4  Хорошая локация !  Средний…
917,63 млн сум
Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 2
Этаж 1/4
Чиланзар 8 квартал  Комнат 2 Этаж 1  Этажность 4  Ремонт хороший  Дом панельн…
783,04 млн сум
Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 2
Этаж 2/4
Чиланзар 2 квартал  Срочно продаётся квартира  Комнат 2 Этаж 2  Этажность 4 Х…
795,28 млн сум
Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 2
Этаж 3/4
Чиланзар 20 квартал  2\3\4 Дом панельный  Локация хорошая !  Тел 90 960 22 00    П 
770,81 млн сум
Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 2
Этаж 1/9
Чиланзар 20 квартал Учтепинский район  2\1\9   Дом панельный  Ремонт средний  Са…
819,75 млн сум
Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 2
Этаж 1/4
Продаётся квартира  Чиланзар  3 квартал  2\1\4  Хорошая локация и ремонт !  Метр…
801,39 млн сум
Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 2
Этаж 2/4
Чиланзар 11 квартал  Комнат 2 Этаж 2 Этажность 4  Хорошая локация !  Дом пане…
746,34 млн сум
Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 2
Этаж 3/3
Чиланзар 19 квартал  Комнат 2 Этаж 3 Этажность 3 Сан.Узел  раздельный  Тел 90…
764,69 млн сум
Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 2
Этаж 4/4
Чиланзар 7 квартал  Комнат 2 Этажность 4 Этаж  4  Кирпичный дом   Тел 90 960 …
731,65 млн сум

Параметры недвижимости в Навои, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная