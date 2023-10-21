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50 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
2
50 м²
6/10
Продается уютная 2х комнатная квартира с авторским ремонтом. Дом расположен в хорошем районе…
966,57 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
3
55 м²
3/7
Продается хорошая 3х комнатная квартира с Дизайнерским ремонтом в новостройке ЖК " НОВЗА" на…
1,03 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с балконом, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
1
34 м²
1/4
Продается квартира 6кв Чилонзар 1/1/4 с хорошим ремонтом рядом метро Новза,и базар катартал …
648,46 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната с мебелью, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
1
30 м²
3/4
Продается квартира в хорошим ремонтом 1в2/3/4 5 минут до метро рядом есть парк, магазины и парковка
623,99 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с балконом, с центральным отоплением
Учкудукский район, Узбекистан
3
57 м²
1/4
Продается квартира 3/1/4 На Чилонзаре 7кв рядом есть базары,больницы сады и школы
880,92 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Учкудукский район, Узбекистан
1
28 м²
1/4
Продаётся 1 комнатная квартира Чиланзар 8 квартал Метро Мирзо Улугбек й0 минут пешком Балкон…
568,93 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
2
45 м²
4/4
Продаётся шикарная 2-х комнатная квартира Чиланзар 3 Метро Новза 10 минут пешком В квартир…
972,68 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
2
48 м²
1/4
Продаётся 2х комнатная квартира Чиланзар 6 Ориентир Гостиница Эльдорадо Торцевая утепленная…
825,86 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом
Учкудукский район, Узбекистан
2
46 м²
3/4
Продаётся 2-х комнатная квартира на Чиланзар 7 квартале. Квартира расположена рядом 179-шко…
705,96 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
2
45 м²
3/4
Продается квартира с евро ремонтом 2в3/3/4 с меб. Тех после ремонта никто не жил новая прово…
867,46 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
2
48 м²
1/4
Продаётся 2х комнатная квартира переделанная в 3х Чиланзар 8 квартал Ориентир чиланзарский З…
819,75 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с балконом, с центральным отоплением, с c ремонтом
Учкудукский район, Узбекистан
2
50 м²
2/4
Продаётся 2х комнатная квартира + гардеробная Яккасарайский район Улица Шота Руставели Ори…
978,80 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
3
105 м²
2/7
#1065 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
2,94 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Тамдынский район, Узбекистан
1
35 м²
4/11
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
697,40 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
3
4/4
Чиланзар 4 квартал Комнат 3 Этаж 4 Этажность 4 Ремонт средний Дом панельны…
905,39 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
3
3/4
Чиланзар 5 квартал .срочно продаётся 3\3\4 Балкон 2 х 3 Средний ремонт Тел …
917,63 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
3
3/4
Чиланзар 3 квартал 3 комнатная Этаж 3 Этажность 4 Дом кирпичный Сан .Узел …
966,57 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
3
4/4
Чиланзар 10 квартал Комнат 3 Этаж 4 Этажность 4 Сан.Узел раздельный Панель…
960,45 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
3
3/4
Срочно! продаётся квартира Чиланзар 8 квартал Комнат 3 Этаж 3 Этажность 4 Ср…
929,86 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
3
3/4
Чиланзар 7 квартал 3\3\4 Дом панельный Сан.Узел раздельный Ремонт средний …
960,45 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
3
1/4
Чиланзар 6 квартал Комнат 3 Этаж 1 Этажность 4 Хорошая локация ! Дом кирп…
942,10 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
3
3/4
Чтланзар 1 квартал Комнат 3 Этаж 3 Этажность 4 Хорошая локация ! Средний…
917,63 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
2
1/4
Чиланзар 8 квартал Комнат 2 Этаж 1 Этажность 4 Ремонт хороший Дом панельн…
783,04 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
2
2/4
Чиланзар 2 квартал Срочно продаётся квартира Комнат 2 Этаж 2 Этажность 4 Х…
795,28 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
2
3/4
Чиланзар 20 квартал 2\3\4 Дом панельный Локация хорошая ! Тел 90 960 22 00 П
770,81 млн сум
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Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
2
1/9
Чиланзар 20 квартал Учтепинский район 2\1\9 Дом панельный Ремонт средний Са…
819,75 млн сум
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Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
2
1/4
Продаётся квартира Чиланзар 3 квартал 2\1\4 Хорошая локация и ремонт ! Метр…
801,39 млн сум
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Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
2
2/4
Чиланзар 11 квартал Комнат 2 Этаж 2 Этажность 4 Хорошая локация ! Дом пане…
746,34 млн сум
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Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
2
3/3
Чиланзар 19 квартал Комнат 2 Этаж 3 Этажность 3 Сан.Узел раздельный Тел 90…
764,69 млн сум
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Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
2
4/4
Чиланзар 7 квартал Комнат 2 Этажность 4 Этаж 4 Кирпичный дом Тел 90 960 …
731,65 млн сум
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