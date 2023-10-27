Новостройки в Наманганская область, Узбекистан

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Продажа новостроек в Наманган

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Многоквартирный жилой дом ЖК « FAYZLI UYLAR»
Многоквартирный жилой дом ЖК « FAYZLI UYLAR»
Наманган, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: FAYZLI UYLAR
Добро пожаловать в « FAYZLI UYLAR» —  строительную компанию Намангана, стремящуюся воплотить ваши мечты в реальность. Откройте для себя новую коллекцию квартир в очаровательной Самаркандской области, где сочетаются роскошь и комфорт. В FAYZLI UYLAR мы гордимся тем, что предоставляем первоклассные строительные услуги. Наша команда опытных архитекторов и инженеров усердно работает над созданием высококачественных квартир и современных домов, гарантируя, что каждый проект соответствует самым высоким стандартам мастерства. Оплатите всего 30% от стоимости квартиры в комплексе «FAYZLI UYLAR» и получите предложение о беспроцентной рассрочке на покупку жилья. FAYZLI UYLAR — выгодные условия покупки для вас!