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Жильё с видом на горы в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан

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Для получения более подробной информации звоните: 998781130745
606,91 млн сум

Параметры недвижимости в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан

с видом на море
недорогая
элитная