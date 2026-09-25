Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Маргилан
  3. Жилая

Жилье в Маргилан, Узбекистан

;
3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Маргилан, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Маргилан, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2/5
Продаётся уютная квартира в отличном районе Квартира расположена в удобном и спокойном ме…
$30 000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Маргилан, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Маргилан, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 2/2
КВАРТИРА СОТИЛАДИ МАНЗИЛ: ФАРҒОНА ШАХАР - КИРГИЛИ - КОНЕЧКА 2 КАВАТЛИ КИРПИЧНЫЙ УЙНИНГ 2…
$19 900
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Агентство недвижимости Фергана
Языки общения
Русский
Дом 1 комната в Маргилан, Узбекистан
Дом 1 комната
Маргилан, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
ХОВЛИ УЙ СОТИЛАДИ МАНЗИЛ: МАРГИЛОН ШАХАР - НАДИРМАТ МФЙ 1 КАВАТЛИ 1 ХОНА УЙ + ДАРВОЗАХО…
$45 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Агентство недвижимости Фергана
Языки общения
Русский
BPNBPN

Параметры недвижимости в Маргилан, Узбекистан

Недорогая
Элитная