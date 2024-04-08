Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Фергана
  3. Жилая

Жильё в Фергана, Узбекистан

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/7
Срочна сергели 6а Дукон сотаман нархи 58.000$ йул юзи мерос оркаси 916220110 972470110
735,06 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 2/4
Обменяю на дом участку улучшенную, просторную, светлую, уютную 3-х комнатную квартиру в Учте…
887,14 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения
Русский
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 2/9
ПРОДАЕТСЯ 3/2/9 на Кунаева/Мирабад ор-р: напротив Жемчуг (Мирабадский район) Комнат: 3…
1,47 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 164 м²
Этаж 2/8
Квартира от застройщика GABUS, находится около Алайского рынка Состояние коробка, разделенна…
3,30 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
West End Consulting
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Квартира 2 комнаты в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 3/10
Продаётся квартира Новостройка Возле Рахата 2\3\10 Метро в 5 минутах Хорошая локация !…
519,61 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
OOO "TORA TOWER"
Языки общения
English, Русский
Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Uy 4 sotixli. Barcha sharoitlar mavjud. Gaz, suv, svet hammasi bor
760,41 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения
Русский
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Этаж 4/4
Shayhontoxur Beltepada 4xonali zo’r xolatdagi uy sotiladi. 100kv/m 3ta spalniy 1ta zal svet…
1,38 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Future House
Языки общения
Русский
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 3/7
ЖК ФДГ Класс жилья: комфорт+ 2х комнатная квартира Адрес: Яшнабадский район, ул Паркент Площ…
1,08 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Витрина недвижимости
Языки общения
Русский
Квартира 2 комнаты в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 3/16
O'Z MAHAL - первый проект в формате O'Z Жилой квартал O`Z MAHAL – это уникальный проект в ф…
1,45 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Golden House
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 7/7
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent) недорого…
2,91 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Domio
Языки общения
English, Русский
Квартира 4 комнаты в Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Узбекистан
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 8/9
ОЙБЕК метро ор-р Angel's Двухъярусная квартира 8-9 этаж 4 комнатная   Общая площ…
1,90 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
K&G estate
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/7
🏙 Продаётся 2х комнатная квартира в Новостройке! 📍 Ориентир: кафе Дархан 🔹площадь: 50 …
1,20 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha

Параметры недвижимости в Фергана, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная