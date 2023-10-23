2 хонали хонадон 85 кв метрли, улкан ошхонаси билан сотилади.
"Family Park" сизни жозибадор таклиф билан хурсанд килмокда:
Энди сиз ушбу турар-жой мажмуасида, хонадонингизни 36 ойгача, нафакат хамёнбоп нархда, балки фоизсиз тўлов асосида харид килишингиз мумкин.
Family Park савдо офисининг эшиклари Сиз учун хар доим очик.
Батафсил маълумот учун:
Royal Residence - это место, где сбываются мечты!
Royal residence - это гармония вкуса и изысканности, качества безопасности и красоты. Каждый раз приходя домой, вы почувствуете комфорт, радость и как исполняются ваши мечты, ведь открывая двери “Royal residence”, вы открываете двери к своим мечтам и счастью!
О жилом комплексе
Из окна у вас будет шикарный вид на современный город
Имеется детская площадка чтобы развлечься детям и развиваться
Место для парковки машин
Пентхаус
Добрые соседи
Приемлемая цена
Магазин под домом
Высокие потолки
Фасад сделанный из долговечного травертина
Уникальный дизайн
Беспроцентная рассрочка
Жилой комплекс LOFT RESIDENCE
Стартует продажи апартаментов в нашем втором проекте — высококлассном жилом комплексе “LOFT_RESIDENCE” в величающем проекте " Бухара Сити "
В жилом комплексе выставлены на реализацию магазины и квартиры площадью:
Магазины с подвальным помещением- 42.26 / 56.60 / 73.56 / 82.5 / 85 / 93 / 96 / 105 / 120 / 126.72 м²
1 — Комнатные: 56.60 м²
2 — Комнатные: от 75.50 / 80 / 83.64 м²
3 — Комнатные: 105 м²
В строительстве применяются только качественные материалы — Высококачественная арматура, бетон высокой марки, надёжные газоблоки, произведённые по всем мировым стандартам на Турецком оборудовании.
В LOFT Residence будут установлены надёжные лифты от Турецкого производителя " Grand Group Tech "
Адрес: г. Бухара, ул. Саноатчилар, напротив БУХСЭС, рядом с гостиницей ТУРОН.
Family Park это уникальный жилой комплекс,
каждый из домов, построенных компанией, по-своему уникален.
Сейчас открыты продажи квартир по очень привлекательным ценам в новостройках.
Среди них основной силой здания, т. е. одним из изделий, обеспечивающих устойчивость и прочность здания, является арматура. Поэтому при строительстве жилых комплексов «Family Park » применяется фурнитура А400 и А500 диаметром 25 мм, отвечающая всем стандартам и необходимая в современном современном строительстве. Эти материалы относятся к продуктам высочайшего качества, сочетающим в себе стабильность и гибкость с максимальной прочностью.
ЖК "Akbar House" это красивый 7-этажный дом со внутренним двором, обустроенным под удобство каждого жильца! Жилой комплекс предлагает своим резидентам комфортабельное жилье с множеством удобств и развлечений во дворе самого комплекса. Помимо этого, ЖК также обладает круглосуточной охраной, паркингом, террасой и детскими площадками во дворе.
ЖК "Akbar House" ведущая строительная компания в г.Бухаре, которая предлагает вам лучшие новые квартиры в престижном районе.
Ориентируясь на первоклассные строительные услуги, мы гордимся тем, что поставляем качественные и современные дома, предлагая вам лучшие адреса в Карши.
Наша команда состоит из опытных архитекторов и инженеров, которые привносят свой опыт в каждый проект, гарантируя, что каждая квартира построена с великолепным дизайном и высоким качеством. Мы отдаем приоритет энергоэффективности и устойчивым методам строительства, гарантируя, что наши квартиры не только экологически безопасны, но и экономически выгодны для наших жильцов. Инвестировать в дом своей мечты с «Akbar House» еще никогда не было так просто. Мы предлагаем гибкие варианты финансирования, которые помогут воплотить вашу мечту о собственном уютном доме в реальность.
Торопитесь, стройте свое будущее вместе с нами!
ЖК SADAF HOUSE
О жилом комплексе
Жилой комплекс расположен близко к школам, магазинам, мечети и продуктовому рынку. К тому же, первые этажи зданий будут выделены для пунктов бытового обслуживания. Двор оборудован детской и спортивной площадкой, его украшают деревья и газоны.
Жилой комплекс предлагает квартиры с большим выбором планировок. Свободная планировка, балконы и мансарды, автономная система отопления – одни из многочисленных преимуществ этих апартаментов.
У нас также есть двух летняя бесплатная рассрочка, для оформления нужен только паспорт.
ЖК Sharq residence
Sharq residence квартиры премиум-класса.
Лучший подарок для вашей семьи
самые удобные и безопасные современные дома.
Для тех, кто ценит качество
Следующее произведение искусства" ЖК Sharq residence жилье премиум-класса.
Удобное расположение.
Высокая прочность.
Современный дом.
24/7 видеонаблюдение.
Круглосуточное обслуживание.
Лифт непрерывный.
Со вкусом оформленный подъезд
24 месяца бесплатного обслуживания
Окна от компании "TERMO"
Беседки и зеленые зоны
Жилой комплекс предоставляет квартиры с пред-чистовой отделкой, от однокомнатных площадью 68 м² до четырехкомнатных 102 м². Высокие потолки в них позволят вам воплотить все свои самые смелые задумки по интерьеру в реальность. Из просторных балконов с изящной кованой решеткой открывается чудесный вид на внутренний облагороженный двор.
ЖК “New bukhara“
ЖК строится по последним технологиям строительства.
Мы на стадии завершения строительства нашего ЖК. Мы предлагаем вам приобрести квартира в нашем жилом комплексе.
О жилом комплексе:
Удобная локация , качественно построенный дом
Благополучный район
Доступность транспорта и дорог;
Финансовая надежность застройщика;
Разумный срок строительства.
Дом строится в современном стиле, около дороги.
Продаются квартиры быстро и дешево коробка. И еще в рассрочку до конца года (31.12.2023г.)
Дом состоит из 6 этажей, в доме имеется 2 лифта
Продаются квартиры:
в 6-этаже 1х - 42кв.м, 56кв.м, 66кв.м
2х- 66кв.м, 75кв.м, 84кв.м, 84.5кв.м
3х- 113кв.м, 129кв.м, 129.5кв.м
Купите комфортную квартиру в новостройке пока не поздно, не пожалеете.
Квартиры будут сданы в следующем состояние:
1. Межкомнатные перегородки
2. Входная дверь
3. Фасадные окна
4. Счётчики ( газ, электричество, хол. воды)
5. Бесплатная парковка
6. Огражденная детская площадка для детей
7. Современный Итальянский пассажирский лифт.
Новый жилой комплекс Бизнес-класса "ЦЕНТР" был построен в центре города Бухары.
Жилой комплекс ЖК ЦЕНТР
от компании Great House имеет следующие преимущества:
Инновационный архитектурный дизайн жилых зданий;
Частный детский сад и магазины на территории комплекса;
Комплекс имеет развитую инфраструктуру и удобное расположение;
Автостоянки с современной системой охраны;
Территория комплекса охраняется 24/7;
Безопасные детские игровые площадки.
Адрес: город Бухара улица М.Каримов 120/1дом
ЖК "EUROPA" - это воплощение изящности и лёгкости
Наш дом отличается на фоне всех остальных своим европейским лаконичным фасадом и светлыми тонами в стиле Барокко, которые создают ощущение гармонии и покоя. Каждая деталь фасада - это как отдельным вид искусства, который будет радовать жильцов каждый день своей красотой и изящностью.
ЖК «EUROPA» - это современный архитектурный шедевр, который выгодно выделяется на фоне типовой городской застройки. Комплекс представляет собой не типовое архитектурное сооружение, с обилием сглаженных архитектурных форм, характерных модерн стилю. ⠀
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ЖК «EUROPA» - новостройка Бухары, в которой хочется жить!
ЖК «Фатхобод»
Здесь есть всё для комфортного и безопасного проживания. Кофейни, рестораны, супермаркеты, аптеки находятся в шаговой доступности. Около ЖК предусмотрено строительство частной клиники, детского сада и школы.
Выберите понравившуюся квартиру в нашем новом доме ЖК «Фатхобод» и позвоните нам!
Надёжность - один из главных принципов нашей работы!
ЖК Boģidasht
Shakirov Developer Group с гордостью представляет роскошный жилой комплекс «Boģidasht»! Уютная квартира в 5-этажном здании предоставит вам транспортную доступность и развитую инфраструктуру. Жилой комплекс состоит из двух блоков. В продаже доступны 1,2 и 3-комнатные квартиры площадью от 60 до 90 м². Они сдаются с черновой отделкой, так что вы сможете оформить интерьер по своему вкусу.
Для безопасности предусмотрена охранная система и камеры видеонаблюдения. Строительные работы планируют завершить к началу 2024 года.
Предлагая просторные квартиры и комфортные условия проживания, этот жилой комплекс является идеальным выбором для тех, кто ищет новую квартиру в центре столицы Бухары.
ЖК “Fayz-baraka“
ЖК строится по последним технологиям строительства.
Мы на стадии завершения строительства нашего ЖК. Мы предлагаем вам приобрести квартира в нашем жилом комплексе.
О жилом комплексе:
Удобная локация , качественно построенный дом
Благополучный район
Доступность транспорта и дорог;
Финансовая надежность застройщика;
Разумный срок строительства.
Дом строится в современном стиле, около дороги.
Продаются квартиры быстро и дешево коробка. И ещё в рассрочку на 1 год.
Дом состоит из 8 этажей, в доме имеется 2 лифта
Продаются квартиры:
Во всех этажах:
1 комнатная- 42кв.м, 56кв.м, 66кв.м
2х комнатная - 66кв.м, 75кв.м, 84кв.м, 84.5кв.м,
3х комнатная - 113кв.м, 129кв.м, 129.5кв.м
Купите комфортную квартиру в новостройке пока не поздно, не пожалеете.
Квартиры будут сданы в следующем состояние:
1. Межкомнатные перегородки
2. Входная дверь
3. Фасадные окна
4. Счётчики ( газ, электричество, хол. воды)
5. Бесплатная парковка
6. Огражденная детская площадка для детей
7. Современный Итальянский пассажирский лифт.