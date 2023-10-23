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Продажа новостроек в Бухара

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Многоквартирный жилой дом Шарк 2
Многоквартирный жилой дом Шарк 2
Juvozqog oz, Узбекистан
от
365,00 млн сум
Сдача в: 2025
Застройщик: FAMILY PARK SERVICE
 2 хонали хонадон 85 кв метрли, улкан ошхонаси билан сотилади. "Family Park" сизни жозибадор таклиф билан хурсанд килмокда: Энди сиз ушбу турар-жой мажмуасида, хонадонингизни 36 ойгача, нафакат хамёнбоп нархда, балки фоизсиз тўлов асосида харид килишингиз мумкин. Family Park савдо офисининг эшиклари Сиз учун хар доим очик. Батафсил маълумот учун:
Многоквартирный жилой дом ЖК Royal Residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Royal Residence
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: MIROBI BUXORO
Royal Residence - это место, где сбываются мечты!   Royal residence - это гармония вкуса и изысканности, качества безопасности и красоты.  Каждый раз приходя домой, вы почувствуете комфорт, радость и как исполняются ваши мечты, ведь открывая двери “Royal residence”, вы открываете двери к своим мечтам и счастью!   О жилом комплексе   Из окна у вас будет шикарный вид на современный город Имеется детская площадка чтобы развлечься детям и развиваться Место для парковки машин Пентхаус Добрые соседи Приемлемая цена Магазин под домом Высокие потолки Фасад сделанный из долговечного травертина Уникальный дизайн Беспроцентная рассрочка
Многоквартирный жилой дом жк “LOFT_RESIDENCE”
Многоквартирный жилой дом жк “LOFT_RESIDENCE”
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Застройщик: MIROBI BUXORO
Жилой комплекс LOFT RESIDENCE Стартует продажи апартаментов в нашем втором проекте — высококлассном жилом комплексе “LOFT_RESIDENCE” в величающем проекте " Бухара Сити " В жилом комплексе выставлены на реализацию магазины и квартиры площадью: Магазины с подвальным помещением- 42.26 / 56.60 / 73.56 / 82.5 / 85 / 93 / 96 / 105 / 120 / 126.72 м² 1 — Комнатные: 56.60 м² 2 — Комнатные: от 75.50 / 80 / 83.64 м² 3 — Комнатные: 105 м² В строительстве применяются только качественные материалы — Высококачественная арматура, бетон высокой марки, надёжные газоблоки, произведённые по всем мировым стандартам на Турецком оборудовании. В LOFT Residence будут установлены надёжные лифты от Турецкого производителя " Grand Group Tech " Адрес: г. Бухара, ул. Саноатчилар, напротив БУХСЭС, рядом с гостиницей ТУРОН.
Многоквартирный жилой дом Family Park
Многоквартирный жилой дом Family Park
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Площадь 46–84 м²
19 объектов 19
Сдача в: 2024
Застройщик: FAMILY PARK SERVICE
Family Park это уникальный жилой комплекс, каждый из домов, построенных компанией, по-своему уникален. Сейчас открыты продажи квартир по очень привлекательным ценам в новостройках. Среди них основной силой здания, т. е. одним из изделий, обеспечивающих устойчивость и прочность здания, является арматура. Поэтому при строительстве жилых комплексов «Family Park » применяется фурнитура А400 и А500 диаметром 25 мм, отвечающая всем стандартам и необходимая в современном современном строительстве. Эти материалы относятся к продуктам высочайшего качества, сочетающим в себе стабильность и гибкость с максимальной прочностью.
Многоквартирный жилой дом ЖК "Akbar House"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Akbar House"
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Akbar House
ЖК "Akbar House" это красивый 7-этажный дом со внутренним двором, обустроенным под удобство каждого жильца! Жилой комплекс предлагает своим резидентам комфортабельное жилье с множеством удобств и развлечений во дворе самого комплекса. Помимо этого, ЖК также обладает круглосуточной охраной, паркингом, террасой и детскими площадками во дворе. ЖК "Akbar House"  ведущая строительная компания в г.Бухаре, которая предлагает вам лучшие новые квартиры в престижном районе. Ориентируясь на первоклассные строительные услуги, мы гордимся тем, что поставляем качественные и современные дома, предлагая вам лучшие адреса в Карши. Наша команда состоит из опытных архитекторов и инженеров, которые привносят свой опыт в каждый проект, гарантируя, что каждая квартира построена с великолепным дизайном и высоким качеством. Мы отдаем приоритет энергоэффективности и устойчивым методам строительства, гарантируя, что наши квартиры не только экологически безопасны, но и экономически выгодны для наших жильцов. Инвестировать в дом своей мечты с «Akbar House» еще никогда не было так просто. Мы предлагаем гибкие варианты финансирования, которые помогут воплотить вашу мечту о собственном уютном доме в реальность.  Торопитесь, стройте свое будущее вместе с нами!
Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Многоквартирный жилой дом ЖК SADAF HOUSE
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2023
Застройщик: SADAF HOUSE
ЖК SADAF HOUSE О жилом комплексе Жилой комплекс расположен близко к школам, магазинам, мечети и продуктовому рынку. К тому же, первые этажи зданий будут выделены для пунктов бытового обслуживания. Двор оборудован детской и спортивной площадкой, его украшают деревья и газоны. Жилой комплекс предлагает квартиры с большим выбором планировок. Свободная планировка, балконы и мансарды, автономная система отопления – одни из многочисленных преимуществ этих апартаментов. У нас также есть двух летняя бесплатная рассрочка, для оформления нужен только паспорт.
Многоквартирный жилой дом Шарк 2
Многоквартирный жилой дом Шарк 2
Juvozqog oz, Узбекистан
от
420,00 млн сум
Площадь 85–109 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2025
Застройщик: FAMILY PARK SERVICE
Бизнинг турар-жой мажмуасининг афзалликлари: * Автомобиллар учун турар жойлар; * Кенг ва кўкаламзор ҳовли, болалар ўйин майдончаси; * Кеча-кундуз, хавфсиз ҳудуд; 100% тўлов амалга оширилса ажойиб чегирма берилади! Фоизсиз бўлиб тўлаш имконияти ҳам бор: олдиндан тўлов 50%, қолган 50% 24 ой давомида фоизсиз тўлаб борилади. 2 хонали квартирани "Сhevrolet" русумидаги автомашинага алмаштириш имконияти хам мавжуд! Хонадонлар сони чекланган! Тўлиқ маълумот учун қуйидаги рақамга қўнғироқ қилинг:
Многоквартирный жилой дом ЖК Sharq residence
Многоквартирный жилой дом ЖК Sharq residence
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Shakirov Developer Group
ЖК Sharq residence   Sharq residence квартиры премиум-класса. Лучший подарок для вашей семьи самые удобные и безопасные современные дома. Для тех, кто ценит качество Следующее произведение искусства" ЖК Sharq residence жилье премиум-класса. Удобное расположение. Высокая прочность. Современный  дом. 24/7 видеонаблюдение. Круглосуточное обслуживание. Лифт непрерывный. Со вкусом оформленный подъезд 24 месяца бесплатного обслуживания Окна от компании "TERMO" Беседки и зеленые зоны   Жилой комплекс предоставляет квартиры с пред-чистовой отделкой, от однокомнатных площадью 68 м² до четырехкомнатных 102 м². Высокие потолки в них позволят вам воплотить все свои самые смелые задумки по интерьеру в реальность. Из просторных балконов с изящной кованой решеткой открывается чудесный вид на внутренний облагороженный двор.
Многоквартирный жилой дом ЖК “New bukhara“ 
Многоквартирный жилой дом ЖК “New bukhara“ 
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: NEW BUKHARA
ЖК “New bukhara“  ЖК строится по последним технологиям строительства. Мы на стадии завершения строительства нашего ЖК. Мы предлагаем вам приобрести квартира в нашем жилом комплексе.  О жилом комплексе:  Удобная локация , качественно построенный дом Благополучный район Доступность транспорта и дорог; Финансовая надежность застройщика; Разумный срок строительства. Дом строится в современном стиле, около дороги. Продаются квартиры быстро и дешево коробка. И еще в рассрочку до конца года (31.12.2023г.) Дом состоит из 6 этажей, в доме имеется 2 лифта Продаются квартиры: в 6-этаже 1х - 42кв.м, 56кв.м, 66кв.м 2х- 66кв.м, 75кв.м, 84кв.м, 84.5кв.м 3х- 113кв.м, 129кв.м, 129.5кв.м Купите комфортную квартиру в новостройке пока не поздно, не пожалеете. Квартиры будут сданы в следующем состояние: 1. Межкомнатные перегородки 2. Входная дверь 3. Фасадные окна 4. Счётчики ( газ, электричество, хол. воды) 5. Бесплатная парковка 6. Огражденная детская площадка для детей 7. Современный Итальянский пассажирский лифт.
Многоквартирный жилой дом ЖК "ЦЕНТР"
Многоквартирный жилой дом ЖК "ЦЕНТР"
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: "GREAT HOUSE PREMIUM CLASS" MCHJ
Новый жилой комплекс Бизнес-класса "ЦЕНТР" был построен в центре города Бухары.  Жилой комплекс ЖК ЦЕНТР от компании Great House имеет следующие преимущества: Инновационный архитектурный дизайн жилых зданий; Частный детский сад и магазины на территории комплекса; Комплекс имеет развитую инфраструктуру и удобное расположение; Автостоянки с современной системой охраны; Территория комплекса охраняется 24/7; Безопасные детские игровые площадки. Адрес: город Бухара улица  М.Каримов  120/1дом
Многоквартирный жилой дом ЖК "EUROPA"
Многоквартирный жилой дом ЖК "EUROPA"
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Площадь 50 м²
1 объект 1
Застройщик: FAMILY PARK SERVICE
ЖК "EUROPA" - это воплощение изящности и лёгкости Наш дом отличается на фоне всех остальных своим европейским лаконичным фасадом и светлыми тонами в стиле Барокко, которые создают ощущение гармонии и покоя. Каждая деталь фасада - это как отдельным вид искусства, который будет радовать жильцов каждый день своей красотой и изящностью. ЖК «EUROPA» - это современный архитектурный шедевр, который выгодно выделяется на фоне типовой городской застройки. Комплекс представляет собой не типовое архитектурное сооружение, с обилием сглаженных архитектурных форм, характерных модерн стилю. ⠀ ⠀ ЖК «EUROPA» - новостройка Бухары, в которой хочется жить!
Многоквартирный жилой дом ЖК «Фатхобод» 
Многоквартирный жилой дом ЖК «Фатхобод» 
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: FAMILY PARK SERVICE
ЖК «Фатхобод»  Здесь есть всё для комфортного и безопасного проживания. Кофейни, рестораны, супермаркеты, аптеки находятся в шаговой доступности. Около ЖК предусмотрено строительство частной клиники, детского сада и школы. Выберите понравившуюся квартиру в нашем новом доме ЖК «Фатхобод» и позвоните нам! Надёжность - один из главных принципов нашей работы!
Многоквартирный жилой дом Конечка
Многоквартирный жилой дом Конечка
Juvozqog oz, Узбекистан
от
203,00 млн сум
Площадь 54–84 м²
16 объектов 16
Сдача в: 2024
Застройщик: FAMILY PARK SERVICE
"Family Park"  навбатдаги турар-жой биносининг сотилишига  старт берди! 6-каватда жойлашган 2 хонали (72,5кв/м) хонадон 100% тулов учун 2800000 сумдан.  Манзил: Бухоро шаҳар, Мустақиллик ва Алпомиш кўчалари кесишмаси. Мўлжал: Конечка чоррахаси Имкониятни қўлдан бой берманг. Хонадонлар сони чекланган. Хозирок кунгирок килинг:
Многоквартирный жилой дом ЖК Boģidasht
Многоквартирный жилой дом ЖК Boģidasht
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: Shakirov Developer Group
ЖК Boģidasht   Shakirov Developer Group с гордостью представляет роскошный жилой комплекс «Boģidasht»! Уютная квартира в 5-этажном здании предоставит вам транспортную доступность и развитую инфраструктуру. Жилой комплекс состоит из двух блоков. В продаже доступны 1,2 и 3-комнатные квартиры площадью от 60 до 90 м². Они сдаются с черновой отделкой, так что вы сможете оформить интерьер по своему вкусу.    Для безопасности предусмотрена охранная система и камеры видеонаблюдения. Строительные работы планируют завершить к началу 2024 года.   Предлагая просторные квартиры и комфортные условия проживания, этот жилой комплекс является идеальным выбором для тех, кто ищет новую квартиру в центре столицы Бухары.
Многоквартирный жилой дом ЖК “Fayz-baraka“
Многоквартирный жилой дом ЖК “Fayz-baraka“
Бухара, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: NEW BUKHARA
ЖК  “Fayz-baraka“  ЖК строится по последним технологиям строительства. Мы на стадии завершения строительства нашего ЖК. Мы предлагаем вам приобрести квартира в нашем жилом комплексе.  О жилом комплексе:  Удобная локация , качественно построенный дом Благополучный район Доступность транспорта и дорог; Финансовая надежность застройщика; Разумный срок строительства. Дом строится в современном стиле, около дороги. Продаются квартиры быстро и дешево коробка. И ещё в рассрочку на 1 год. Дом состоит из 8 этажей, в доме имеется 2 лифта Продаются квартиры: Во всех этажах: 1 комнатная- 42кв.м, 56кв.м, 66кв.м 2х комнатная - 66кв.м, 75кв.м, 84кв.м, 84.5кв.м, 3х комнатная - 113кв.м, 129кв.м, 129.5кв.м Купите комфортную квартиру в новостройке пока не поздно, не пожалеете. Квартиры будут сданы в следующем состояние: 1. Межкомнатные перегородки 2. Входная дверь 3. Фасадные окна 4. Счётчики ( газ, электричество, хол. воды) 5. Бесплатная парковка 6. Огражденная детская площадка для детей 7. Современный Итальянский пассажирский лифт.