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Дома с садом в Зангиатинском районе, Узбекистан

Назарбек
17
1 объект найдено
Дом 7 комнат в Зангиатинский район, Узбекистан
Дом 7 комнат
Зангиатинский район, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Количество этажей 2
ПРОДАЁТСЯ: КОТТЕДЖ (ЁШ ЛЕНИНЧИ) ▪️ Зангиатинский район махаля Ахмад Яссавий ▪️ Ориентир…
Цена по запросу
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Агентство
Toshkent Halol Uy-joy savdo
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Типы недвижимости в Зангиатинском районе

коттеджи

Параметры недвижимости в Зангиатинском районе, Узбекистан

с гаражом
Недорогая
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