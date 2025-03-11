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Дома с видом на горы в Юнусабадском районе, Узбекистан

коттеджи
24
1 объект найдено
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Хай Тэк участок в Аренду Юнусабад 6 Цена 6000 у.е.договорная  Кол-во ком: 5  Жилая пло…
$6,000
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Параметры недвижимости в Юнусабадском районе, Узбекистан

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная