Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Юнусабадский район
  3. Жилая
  4. Дом
  5. Сад

Дома с садом в Юнусабадском районе, Узбекистан

коттеджи
20
1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 208 м²
Количество этажей 1
Uy sotiladi Mirobod t Oq uy mahalla Risoviy bozor yaqinida Fayzabod Oqbilol kochasida 2.8sot…
$150,000
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку

Параметры недвижимости в Юнусабадском районе, Узбекистан

с гаражом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная