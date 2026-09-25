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Продажа ресторанов и кафе в Юнусабадском районе, Узбекистан

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2 объекта найдено
Продается Ресторан Кафе 2000м2 ЧИЛАНЗАРСКИЙ РАЙОН в Ташкент, Узбекистан
Продается Ресторан Кафе 2000м2 ЧИЛАНЗАРСКИЙ РАЙОН
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 3
ЧИЛАНЗАРСКИЙ РАЙОН РЕСТОРАН+ТУРЕЦКИЙ +ИТАЛЬЯНСКАЯ БРЕНДА - Этажность : 3 - Площадь - 200…
$2,20 млн
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Baht Residence
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Полдается Ресторан кафе С Арендатором Юнусабадский район в Ташкент, Узбекистан
Полдается Ресторан кафе С Арендатором Юнусабадский район
Ташкент, Узбекистан
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Юнусабад Ресторан кафе 1 линия - Орр Юнусабад, метро Бадамзар - Соток - 6 - Фасад 15м Г…
$1,30 млн
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Baht Residence
Языки общения
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку