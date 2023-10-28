Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Юнусабадский район
  3. Коммерческая
  4. Рестораны, кафе

Кафе и рестораны в Юнусабадский район, Узбекистан

коммерческая недвижимость
110
офисы
17
Ресторан, кафе В архив
Очистить
1 объект найдено
Ресторан, кафе с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением в Ташкент, Узбекистан
Ресторан, кафе с мебелью, с кондиционером, с видеонаблюдением
Ташкент, Узбекистан
Площадь 300 м²
22,03 млрд сум