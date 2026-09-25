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Квартиры с видом на море в Юнусабадском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/5
Продается квартира улица Тахтапуль, инфекционная больница №4.
$95 000
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Агентство
Domio
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Параметры недвижимости в Юнусабадском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная