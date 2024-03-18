Узбекистан
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
284
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
166
Жилая
Квартира
24784
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
4142
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки
1101
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
103
Найти агента
114
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
2714
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
80
Найти агента
114
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
235
Недвижимость от собственников
Квартира
Дом
Коммерческое помещение
Долгосрочная аренда
10105
Недвижимость от собственников
Квартира
Дом
Коммерческое помещение
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Авиабилеты и отели
Рус
UZS
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
Русский
Oʻzbekcha
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Войти
Регистрация
Рус
UZS
Выберите язык:
Русский
Oʻzbekcha
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Добавить объект
Realting.uz использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
UZS
USD
EUR
RUB
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Число комнат:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.uz
Хатырчинский район
Жилая
Жильё в Хатырчинский район, Узбекистан
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
Русский
Oʻzbekcha
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
83 м²
1/8
Uy sotiladi ! Продаётся квартира новостройка 82.7 кв/м жк ‘’офарин’’ 2020-2021 topshirilgan!…
1,19 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Future House
Языки общения
Русский
Квартира 1 комната
Узбекистан
1
50 м²
3/5
ПРОДАЖА: Ц-15, массив «Джангох», 50м², 1/3/5 Ц-15, массив «Джангох», сзади Абай, …
716,66 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
GOLD REAL ESTATE
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
48 м²
1/4
Тел. 909772988 Чил11 2в3/1/4 Ориентир: Аль хорезми дом Ремонт: Средний Планировка: Смежка …
785,81 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
MEGAPOLIS
Языки общения
Русский
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
4
106 м²
7/8
Район: #Яккасарай Улица: Шохжахон ЖК: "Meraas Residence" Застройщик: Класс: Бизнес Ко…
1,70 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
60 м²
6/9
Medgaradokda 2hona 6etaj 9etajli uysotamiz 12 dom 14 kv ofarin restarini orqasida joylashgan
716,66 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Квартира 2 комнаты
Ханабад, Узбекистан
2
58 м²
2/5
999957040 Сер4 2/2/5 Ориентир: Автасалон Ремонт: Хороший Планировка: Раздельная Балкон: …
741,80 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
ASR - Агентство недвижимости
Языки общения
Русский
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
75 м²
4/4
СРОЧНАЯ ЦЕНА! ц5-ц6 Трехкомнатная Gentelmen pub Выгодное Вложение! Телефон/ Алан
1,05 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Salom Estate
Языки общения
Русский
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
4
1
90 м²
5/5
Адрес: Юнусабадский район, 14-квартал Ориентир: Ресторан Самара Комнат - 4 (Удвоенный за…
1,26 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
44 м²
1/2
Olmazor tumanda Chuqursoy (tatarskiy pavarot) da joylashgan 2 qavatdan iborat kotedjni 1 qav…
314,32 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Future House
Языки общения
Русский
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
3
1
70 м²
10/10
Высокие потолки в квартире придают ощущение воздуха и простора. Дом выполнен в лучших трад…
491,100 сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Этажи Самарканд
Языки общения
Русский
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
81 м²
8/9
#Себзар #3комнатна 3/8/9 панель комнаты раздельны с/уз раздельны с мебелью ремонт хорош…
1,03 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Happy Home
Языки общения
Русский
Дом 3 комнаты
Бабур, Узбекистан
3
75 м²
1
Сергели Строитель метро 500метр 1сот 3хона 80% тайёр участка. Ор-р Ким Сан. Якуб
597,22 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Salom Estate
Языки общения
Русский
Параметры недвижимости в Хатырчинский район, Узбекистан
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 50000 UZS
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL