Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Toshkent
  3. Tijorat

Tijorat mulki Toshkentda, Oʻzbekiston

;
Mirzo Ulug‘bek Tumani
248
Yunusabad district
250
Mirabad District
234
Yakkasaray District
303
Ko'proq ko'rsatish
1 520 ob'ektlar topildi
Tijorat 400 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Tijorat 400 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 400 m²
Qavat 1/2
Noyobvayuqoridaromadliinvestitsiyaimkoniyatiniqidiryapsizmi?Bizturizmvasog‘lomlashtirish(wel…
$514 996
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продажа действующий отель Мирабадский район. ID V00175 _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Продажа действующий отель Мирабадский район. ID V00175
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 2 300 m²
Qavatlar soni 7
ID: V00175 Operatsion mehmonxonani sotish Umumiy maydoni: 2300 m² Qavatlar soni: 7 qavat Qur…
$2,40M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 400 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Tijorat 400 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 400 m²
Qavat 1/1
Продам действующий ресторанный комплекс 400 м² на 6 сотках на 1 линии. Продуманная посадка н…
$809 994
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Tijorat 1 800 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Tijorat 1 800 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 800 m²
Qavatlar soni 5
1800 кв.м. 5 уровней . Лифт. Комнаты разделены. Иранский травертин. Кадастр 100%. Луначарски…
$1,95M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 1 290 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Tijorat 1 290 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 290 m²
Qavat 1/2
#Chilonzor #Hozirobod #Bino #Seminar #Turar joy boʻlmagan binolar # 1 qator - Or-r NEO MED …
$62 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 400 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Tijorat 400 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 400 m²
Qavat 1/1
Продам действующий ресторанный комплекс 400 м² на 6 сотках на 1 линии. Продуманная посадка н…
$809 997
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продаю ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС ! 79 номеров | ул. Нукус, Глинка _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Продаю ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС ! 79 номеров | ул. Нукус, Глинка
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 4 000 m²
Qavatlar soni 9
Продаётся ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС ! Адрес: Яккасарайский р-н, ориентир: ул. Кичик Бешагач, Глинк…
$9,99M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продаётся ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС! 65 Номеров! ор-р: Grand Mir Hotel _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Продаётся ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС! 65 Номеров! ор-р: Grand Mir Hotel
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 2 400 m²
Qavatlar soni 4
🌟 TAYYOR KALYON TASLIM MEHMONENT BIZNESI SOTILADI! 🌟Yakkasaroy tumani, diqqatga sazovor joy…
$3,70M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
33 сотки под Гостиницу // улица Мукими Метро НОВЗА _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
33 сотки под Гостиницу // улица Мукими Метро НОВЗА
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 7 255 m²
Qavatlar soni 5
Tijorat mulki sotiladiToshkent, Chilonzor tumani Ko'chada birinchi qator. Mukkimi Novza metr…
$8,50M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 400 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Tijorat 400 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 2
Продам действующий ресторанный комплекс 400 м² на 6 сотках на 1 линии. Продуманная посадка н…
$801 583
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
"City Life Garden" BIZNES-KLASS turar-joy majmuasida PREMIUM-DARAJADAGI OFIS _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
TOP TOP
"City Life Garden" BIZNES-KLASS turar-joy majmuasida PREMIUM-DARAJADAGI OFIS
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 515 m²
Qavatlar soni 10
"City Life Garden" BIZNES-KLASS turar-joy majmuasida PREMIUM-DARAJADAGI OFIS XONASI SOTILADI…
$1 000 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Eugene Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 320 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
TOP TOP
Tijorat 320 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 320 m²
Qavat 1/5
Sotaman: to‘liq jihozlangan tijorat ko‘chmas mulki — faoliyat yuritayotgan ko‘p tarmoqli t…
$720 214
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 85 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 85 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 85 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский …
$129 829
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
🏢 ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ И ПРОДАЖУ _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
🏢 ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ И ПРОДАЖУ
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 588 m²
Qavatlar soni 1
📍 Яккасарайский район Ориентир: Яккасарайский налог 🔹 Общая площадь — 588 м² 🔹 1 этаж …
$2 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ANJEL BENJAMIN REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 16 222 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 16 222 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 16 222 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Алмазарский район Ориентир: Джами…
$5,99M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 608 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 608 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 608 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский район Ориентир: ЖК …
$998 681
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 695 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 695 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 695 m²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Шайхантохурский  район Ориентир: Л…
$729 106
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 190 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 190 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 190 m²
Продажа коммерческой недвижимости - Офис Мирзо-Улугбекский р-н Ор-р Ц-1 , ЧайКоф Площадь …
$514 369
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 85 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 85 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 85 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Шайхантохурский р…
$244 677
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 1 500 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 1 500 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 500 m²
Qavat 4
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Мирзо Улугбекский …
$1,68M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 35 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 35 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 35 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский район Ориентир: М…
$144 809
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
🏢 ПРОДАЖА / АРЕНДА КОММЕРЧЕСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
🏢 ПРОДАЖА / АРЕНДА КОММЕРЧЕСКОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 92 m²
Qavatlar soni 1
📍 Бадамзар, рядом с мечетью 🚗 2-я линия   📐 Площадь: 92 м² 🏢 Назначение: нежилое…
$240 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ANJEL BENJAMIN REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 2 200 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 2 200 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 2 200 m²
Шайхонтохур район Ориентир - Мумтоз туйхона Этажность-4 уровня Площадь-2200 м2 Площадь зе…
$5,99M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 135 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 135 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 135 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский …
$394 479
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 85 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 85 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 85 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский рай…
$229 697
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 340 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 340 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 340 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский рай…
$749 011
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 93 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 93 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 93 m²
Продажа коммерческой недвижимости - Офис Яккасарайский р-н Ор-р Гост Россия, Кунаева Пло…
$169 792
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 515 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 515 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 515 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский район Ориентир: сза…
$998 681
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 87 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 87 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 87 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Шайхантохурский р…
$244 677
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 240 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 240 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 240 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский рай…
$319 578
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Mulk turlari Toshkentda

restoranlar
mehmonxonlar
ofislar
ishlab chiqarish binolari
investitsiya mulki
omborlar
do'konlar
tayyor biznes