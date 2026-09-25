Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Юнусабадский район
  3. Tijorat

Tijorat mulki in Yunusabad district, Oʻzbekiston

;
mehmonxonlar
7
ofislar
9
do'konlar
3
tayyor biznes
6
250 ob'ektlar topildi
394м2 помещение // Tashkent city Gardens _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
394м2 помещение // Tashkent city Gardens
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 394 m²
Qavatlar soni 7
Toshkent shahri Bog'lar uchun binolar sotiladi Belgilangan joy: Toyota avtosalonlari Yevropa…
$5 250
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 51 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 51 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 51 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Юнусабадский район Ориентир: Ц4 /…
$199 736
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 100 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 100 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 100 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Юнусабадский райо…
$249 670
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Tijorat 50 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 50 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 50 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Юнусабадский район Ориентир: Ц6 /…
$182 759
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tayyor biznes: Bodomzorda 1044 kv.m tijorat binosi sotiladi (Ijarachisi bilan) _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tayyor biznes: Bodomzorda 1044 kv.m tijorat binosi sotiladi (Ijarachisi bilan)
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 044 m²
Qavatlar soni 3
Yunusobod tumanining nufuzli va qulay hududida joylashgan, tayyor daromad keltiruvchi 3 qava…
$1,80M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Realty Union
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 50 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 50 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 50 m²
Продажа коммерческой недвижимости вдоль дороги Юнусабадский р-н Ор-р Ц-6 , Узбат , Минор …
$182 776
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 51 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 51 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 51 m²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Юнусабадский район Ориентир: Ц4/Ал…
$198 756
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Sotiladi: Metro yaqinida 700 kv.m tijorat binosi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Sotiladi: Metro yaqinida 700 kv.m tijorat binosi
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 700 m²
Qavatlar soni 2
Sergeli tumanining gavjum hududida joylashgan, umumiy maydoni 700 kv.m boʻlgan 2 qavatli (pl…
$600 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Realty Union
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Tijorat 21 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 21 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 21 m²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский район Ориентир: Ц…
$79 902
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 120 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 120 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 120 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Юнусабадский район Ориентир: Ц4 …
$319 578
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 724 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 724 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 724 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Юнусабадский райо…
$1,60M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 724 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 724 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 724 m²
Продажа коммерческой недвижимости вдоль дороги Юнусабадский р-н Ор-р ЖК Muhtasham, Минор м…
$1,60M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 70 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 70 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 70 m²
Yo'l bo'ylab tijorat ko'chmas mulkini sotish Yunusobod tumani Or-r Ts-6, Uzbat, Minor May…
$209 605
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 156 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 156 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 156 m²
🏢 BIRINCHI NOMONDA SOTISH / Ijaraga BERILADI 📍 Toshkent, Mirzo-Ulug'bek tumani 📍 Qorasuv…
$260 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
S-minusa Agentligi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается Ресторан Кафе 2000м2 ЧИЛАНЗАРСКИЙ РАЙОН _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается Ресторан Кафе 2000м2 ЧИЛАНЗАРСКИЙ РАЙОН
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 2 000 m²
Qavatlar soni 3
ЧИЛАНЗАРСКИЙ РАЙОН РЕСТОРАН+ТУРЕЦКИЙ +ИТАЛЬЯНСКАЯ БРЕНДА - Этажность : 3 - Площадь - 200…
$2,20M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продажа помещение от КНТ Юнусабадский Ц-6, ресторан Lali _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продажа помещение от КНТ Юнусабадский Ц-6, ресторан Lali
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 74 m²
Qavatlar soni 1
$230 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
KNT Rieltorlik Agentligi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 94 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 94 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 94 m²
Qavatlar soni 1
Shoshilinch sotiladi #IROQ BO'LGAN BO'LGAN BO'LGAN INVESTITSIYA!!! Manzil: Yunusobod tuman…
$210 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 1 250 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 1 250 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 250 m²
Tijorat ko'chmas mulkini sotish - Bino Yunusobod tumani Ord Yunusobod, AQSh elchixonasi B…
$2,00M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 297 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 297 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 297 m²
Qavat 1
Agar javob bermasam, sizga qo'ng'iroq qilaman. Eng yaxshisi, Telegram’ga yozing va sarlavha…
$578 793
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 611 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 611 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 611 m²
Qavatlar soni 2
🏢 TIJORAT Bino sotiladi | CHILONZOR 📍 Chilonzor, 11-kvartal, st. Kengligi O'ziga xos joy…
$860 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
S-minusa Agentligi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 65 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 65 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 65 m²
Qavat 1/4
SOTISH (turar-joy bo‘lmagan) TIJORAT KO‘CHMAS MULK: FOYDALI INVESTITSIYA!!! #Yunusobod tum…
$170 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 283 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 283 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 283 m²
Yunusobod tumanida, zamonaviy va nufuzli “Muhtasham” turar joy majmuasining birinchi qavatid…
$789 998
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 350 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 350 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 350 m²
Qavat 1/9
Umumiy maydoni 350 kv.m bo'lgan ajoyib tijorat binolari sotiladi. 1 va 2-qavatlarda. 1-qavat…
$2 100
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 5 000 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 5 000 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 5 000 m²
Qavatlar soni 9
Yunusobod tumani Umumiy qurilish maydoni - 5 000 m2, Teras - 650 m2 9 qavatli, 2 ta tezyurar…
$9,89M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 75 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 75 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 75 m²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Юнусабадский район О…
$119 899
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 110 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 110 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 110 m²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Юнусабадский район Ориентир: 8 кв…
$176 852
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продажа помещение от КНТ Яшнабадский р-н Авиатор, Паркентский _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продажа помещение от КНТ Яшнабадский р-н Авиатор, Паркентский
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 37 m²
Qavatlar soni 1
⚡️ ПРОДАЖА ПОМЕЩЕНИЕ от КНТ 🔹 Идеально под инвестиции! 🔹Район: Яшнабадский 🔹Ориентир:…
$77 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
KNT Rieltorlik Agentligi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 95 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 95 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 95 m²
Qavatlar soni 1
Юнусабадский р-н  Ор-р 3 квартал , 5 детская больница Площадь : 95 м2 Этаж : 1 Кол-во …
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 72 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 72 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 72 m²
Yo'l bo'ylab tijorat ko'chmas mulkini sotish Yunusobod tumani Or-r Ts-5, metro minor May…
$178 139
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 59 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 59 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 59 m²
Qavat 1/4
#Sotish Yunusobod 13 Belgilangan joy: Axmat Danish 2-qator Turar joy bo'lmagan binolar Ma…
$83 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
HALOL ESTATE Madina Zakirova
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring