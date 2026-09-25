Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Toshkent
  3. Tijorat
  4. Ishlab chiqarish

Ishlab chiqarish binolari Toshkentda, Oʻzbekiston

;
tijorat mulki
1520
restoranlar
12
mehmonxonlar
20
ofislar
61
Ko'proq ko'rsatish
Ishlab chiqarish Oʻchirish
Tozalash
7 ob'ektlar topildi
Продается Производство База Соток 50 Зангиота район _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается Производство База Соток 50 Зангиота район
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 5 400 m²
Qavatlar soni 2
#Zangiota #Asosiy - Or-r Taxta Bozor. - Bazaning texnik parametrlari: - maydoni (jami) - 540…
$2,00M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Коммерческая территория на метро Алмазар _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Коммерческая территория на метро Алмазар
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 27 220 m²
Qavatlar soni 3
Savdo hududi Olmazor hisoblagichlarining birinchi qatorida joylashgan
$2,45M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Продается Цех 5349м2 Серглинский Район _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается Цех 5349м2 Серглинский Район
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 5 349 m²
Qavatlar soni 1
#Sergeli tumani #Seminar #Turar joy boʻlmagan binolar - Umumiy maydoni: 5349 m² - 59 gektar …
$3,20M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Noturar ishlab chiqarish bino sotiladi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Noturar ishlab chiqarish bino sotiladi
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 865 m²
🚩 Янгиҳаёт тумани, Ўзгариш маҳалласида #нотурар сотилади Ⓜ️ 8,65 сотих кадастр ✅ Жой йўл ю…
$350 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается производственная территория _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается производственная территория
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 13
Hammomlar soni 2
Maydoni 1 600 m²
Qavatlar soni 2
Yuqori-Chirchiq tumani Iyq-Ota qishlog'i “Rohat” YPX postidan 2 km 16,1 akr 800 kv.m foydali…
$300 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Ishlab chiqarish _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ishlab chiqarish
Toshkent, Oʻzbekiston
?? TAYYOR BIZNES BO'LGAN SUT TEGIMANI! ??⠀? Toshkentdan atigi 15-18 km uzoqlikda joylashgan …
$4,26M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
FinSTrise
Aloqa tillari
Русский, Українська
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
аренда под любой вид деятельности _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
аренда под любой вид деятельности
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 800 m²
Qavatlar soni 3
Uzoq muddatli ijara uchun, uch qavatli binoning ikkinchi va uchinchi qavatlarida bepul binol…
$5
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring