Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Yangi hayot tumani
  3. Tijorat

Tijorat mulki in Yangi hayot tumani, Oʻzbekiston

;
16 ob'ektlar topildi
Торговое помещенье 26квм Index _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Торговое помещенье 26квм Index
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 26 m²
Qavatlar soni 2
ZOQIY Tijorat binolari sotiladi, umumiy maydoni 26 kv.m. Yangixayot tumanidagi INDEX savdo m…
$26 000
QQS
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Продаётся функционирующий склад Янги Хаётском районе с офисом _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продаётся функционирующий склад Янги Хаётском районе с офисом
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 11 000 m²
Qavatlar soni 1
Zamonaviy omborxona sotiladi Ko'chmas mulkka ideal investitsiyalar Investitsion portfeldagi …
$1,90M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается Гостиница 45 номеров _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается Гостиница 45 номеров
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 700 m²
Qavatlar soni 4
Mehmonxona sotiladi Sergilinskiy tumani Or-r Karzinka Asosiy xususiyatlari:🔹 Umumiy maydoni …
$1,55M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
BPNBPN
Tijorat 42 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 42 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 42 m²
Qavatlar soni 2
Sergey va mdash; Toshkent_index, 42 kvadratcha DPKkon. Assosi Julni Yuzida va mdash; 2 kava…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
NOZA Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Noturar ishlab chiqarish bino sotiladi _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Noturar ishlab chiqarish bino sotiladi
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 865 m²
🚩 Янгиҳаёт тумани, Ўзгариш маҳалласида #нотурар сотилади Ⓜ️ 8,65 сотих кадастр ✅ Жой йўл ю…
$350 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 150 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 150 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 150 m²
Qavatlar soni 1
turar-joy bo'lmagan bino 150 kv.m. yo'l bo'ylab. Yangikheti tumani, muhim binokor zavodi. T…
$31 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 3 000 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 3 000 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 3 000 m²
Qavatlar soni 2
Адрес: Янгихаятский  район 🔹 Ориентр: ТКАД Корзинка констракшин сайт 🔹 Общая площадь: 3000…
$2,00M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Realty Union
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tashkil etilgan biznes 2 835 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tashkil etilgan biznes 2 835 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 2 835 m²
Qavatlar soni 2
$3,00M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 200 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 200 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 200 m²
Продаётся база сергели промзона 70 соток Канализация все Комуникация есть Железной дорожна…
$700 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ESTATE AGENT
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 865 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 865 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 865 m²
Сдается в аренду готовый автосервис: - Сергелийский район  - ориентир: Simma hotel  - Общ…
$5 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
NOZA Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 1 500 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 1 500 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 500 m²
Sotish uchun hudud. Shahar ichidan. Sanoat zonasi. Binokor. Umumiy maydoni 1,9 ga. Territor…
$3,00M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zolotiy Kluchik
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 5 000 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 5 000 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 5 000 m²
Qavat 1
Продаётся база 90 соток узгариш 5000 кв.м помишения с арендатороми готовый бизнес газ вода…
$1,20M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ESTATE AGENT
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 100 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 100 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 100 m²
Qavatlar soni 1
Продаётся 50 соток сурум янги хайот старый пость квадратный участок 100 кв.м здания под …
$620 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ESTATE AGENT
Aloqa tillari
Русский
ПРОДАЖА КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Для Производство _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
ПРОДАЖА КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Для Производство
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 12
Hammomlar soni 1
Maydoni 865 m²
Qavatlar soni 2
ПРОДАЖА КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  район: Янгихаётский район Площадь: 865м² 2 этажное здани…
$1,05M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Tijorat 5 500 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 5 500 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 5 500 m²
#нотурар #база #склад #завод #цех #янгихаёт Янгихаëт туманида 55 соток ишлаб чикариш учун …
$1,70M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
UCOM
Aloqa tillari
Русский
Срочно продается двух-этажное здание со цокольным этажом За подробной информации пишется на теле ... _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Срочно продается двух-этажное здание со цокольным этажом За подробной информации пишется на теле ...
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 10
Hammomlar soni 2
Maydoni 750 m²
Qavatlar soni 3
$360 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский