Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Яккасарайский район
  3. Tijorat

Tijorat mulki in Yakkasaray District, Oʻzbekiston

;
restoranlar
3
mehmonxonlar
13
ofislar
10
investitsiya mulki
4
303 ob'ekt topildi
Продаю ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС ! 79 номеров | ул. Нукус, Глинка _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Продаю ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС ! 79 номеров | ул. Нукус, Глинка
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 4 000 m²
Qavatlar soni 9
Продаётся ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС ! Адрес: Яккасарайский р-н, ориентир: ул. Кичик Бешагач, Глинк…
$9,99M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продаётся ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС! 65 Номеров! ор-р: Grand Mir Hotel _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Продаётся ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС! 65 Номеров! ор-р: Grand Mir Hotel
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 2 400 m²
Qavatlar soni 4
🌟 TAYYOR KALYON TASLIM MEHMONENT BIZNESI SOTILADI! 🌟Yakkasaroy tumani, diqqatga sazovor joy…
$3,70M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 608 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 608 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 608 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский район Ориентир: ЖК …
$998 681
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Tijorat 85 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 85 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 85 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский рай…
$229 697
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 340 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 340 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 340 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский рай…
$749 011
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 93 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 93 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 93 m²
Продажа коммерческой недвижимости - Офис Яккасарайский р-н Ор-р Гост Россия, Кунаева Пло…
$169 792
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 515 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 515 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 515 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский район Ориентир: сза…
$998 681
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 240 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 240 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 240 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский рай…
$319 578
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 200 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 200 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 200 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский рай…
$244 677
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 70 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 70 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 70 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский рай…
$299 604
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 115 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 115 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 115 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский рай…
$499 340
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 30 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 30 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 30 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский рай…
$148 803
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 20 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 20 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 20 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский район Ориентир: Рак…
$69 914
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 85 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 85 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 85 m²
Продажа коммерческой недвижимости вдоль дороги Яккасарайский р-н Ор-р Нукусская, Piramit T…
$324 602
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 70 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 70 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 70 m²
Продажа коммерческой недвижимости вдоль дороги Яккасарайский р-н Ор-р ул.Шота Руставели , …
$299 633
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 608 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 608 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 608 m²
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ЖК Сеул Мун Next Бабур (Яккасарайский район) Этаж: Цокольный Этажность:…
$998 775
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 515 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 515 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 515 m²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский  район Ориентир: сза…
$998 775
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 123 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 123 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 123 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский район …
$194 743
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
🌟ПРОДАЁТСЯ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ - ВДОЛЬ ДОРОГИ Джуманджи _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
🌟ПРОДАЁТСЯ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ - ВДОЛЬ ДОРОГИ Джуманджи
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 90 m²
🌟MANZIL: Yakkasaroy tumani, Yusuf Xos Xojib ko'chasi, Or-r JUMANJI KAFE VA Pedagogika instit…
$259 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 123 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 123 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 123 m²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яккасарайский район …
$214 820
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 156 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 156 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 156 m²
Qavat 1/1
Shota Rustaveli ko'chasidagi ob'ekt, Askia bozoriga kirish joyi. Alohida binoning maydoni 1…
$5 702
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 82 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 82 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 82 m²
Qavat 1
Agar javob bermasam, sizga qo'ng'iroq qilaman. Eng yaxshisi, Telegram’ga yozing va sarlavha…
$224 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 176 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 176 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 176 m²
Yo'l bo'ylab tijorat ko'chmas mulkini sotish Yakkasaroy tumani Or-r Shota Rustaveli, Al Ba…
$454 443
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 80 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 80 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 80 m²
Yakkasaroy tumanining nufuzli va rivojlangan qismida — Shota Rustaveli ko‘chasida, birinchi …
$254 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 770 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 770 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 770 m²
Tijorat ko'chmas mulkini sotish - Bino Yakkasaroy tumani Or-r Rakat Mahalla Bino maydoni:…
$730 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 316 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 316 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 316 m²
Qavat 1/10
SOTISH (turar-joy bo'lmagan) BIRLAR: FOYDALI INVESTITSIYA!!! #Yakkasaroy tumani Diqqat: Bo…
$599 998
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 25 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 25 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 25 m²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Юнусабадский район О…
$69 941
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 30 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 30 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 30 m²
Продажа коммерческой недвижимости вдоль дороги Яккасарайский р-н Ор-р ул.Шота Руставели , …
$148 817
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 316 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 316 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 316 m²
SOTISH (turar-joy bo'lmagan) BIRLAR: FOYDALI INVESTITSIYA!!! #Yakkasaroy tumani Diqqat: Bo…
$598 266
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 85 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 85 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 85 m²
Nukuskaya ko'chasi. / Birinchi qator / Ofis - Sotish/Ijaraga Umumiy maydoni - 85 m² Birinc…
$329 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring