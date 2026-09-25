Kafe va restoranlar sotish ichida Tashkent, O‘zbekiston

Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Toshkent
  3. Tijorat
  4. Restoran

Toshkentda, Oʻzbekiston kafe, bar yoki restoran uchun maydonlarni sotish

;
Mirzo Ulug‘bek Tumani
4
Yakkasaray District
3
Restoran Oʻchirish
Tozalash
12 ob'ektlar topildi
Продажа помещение от КНТ Мирзо-Улугбекский р-н ц-1 _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продажа помещение от КНТ Мирзо-Улугбекский р-н ц-1
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 95 m²
Qavatlar soni 1
$485 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
KNT Rieltorlik Agentligi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Проадется Кафе С Арендатором _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Проадется Кафе С Арендатором
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 800 m²
Qavatlar soni 2
#Chilonzor №19 chorak #Bino #Kafe #Restoran # 1 qator - Or-r Hamkor bank - 3 qavatli - Umumi…
$860 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается помещение в Яккасарае 90м2 Кафе Jumanji Срочно ! _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается помещение в Яккасарае 90м2 Кафе Jumanji Срочно !
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 90 m²
Qavatlar soni 3
Tijorat ko'chmas mulkini sotish (birinchi qator) 📍 Yakkasaroy tumani 📍 Diqqat: “Jumanji” ka…
$259 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Продаётся Здание Под Ресторан _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продаётся Здание Под Ресторан
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 000 m²
Qavatlar soni 2
MUlug'bek - Or-r Evos - Qavatlar soni -2 - Umumiy maydoni: 1000 m² - 6 gektar - Evro ta'mirl…
$2,20M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Restoran 478 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Restoran 478 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 478 m²
Ajoyib kafe sotiladi Manzil: Mirzo Ulug'bek tumani B.I.Y Kuchli joyda tayyor kafe sotiladi …
$530 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
LUKA ESTATE
Aloqa tillari
Русский
Restoran 3 500 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Restoran 3 500 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 3 500 m²
Qavatlar soni 3
Manzil: Bo'stonliq tumani. Barrel Yer maydoni: 35 akr Bino maydoni: 1 313 m2 Darajalar: 3 B…
$1,86M
QQS
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Oʻzbekcha
Срочно сотилади Ресторан _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Срочно сотилади Ресторан
Toshkent, Oʻzbekiston
Hammomlar soni 4
Maydoni 1 110 m²
Qavatlar soni 3
Продается ресторан действующий, с большой клиентской базой. Алмазарский район,  ул.Кич…
$1,89M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Restoran 1 000 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Restoran 1 000 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 000 m²
Qavatlar soni 3
Toshkent shahrining qoq markazida eksklyuziv dizayn va mebel, eng yangi jihozlar, chuqur o'y…
$700 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Продается готовый бизнес. Ресторан _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается готовый бизнес. Ресторан
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 300 m²
Tayyor restoran sotiladi - 300 m², to'liq jihozlangan va ishga tayyor. Hamma narsa o'z ichig…
$350 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Restoran 1 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Restoran 1 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 m²
Qavat 1/1
Sotish Manzil: Yashnobod tumani Modmark: Rohat KRug Umumiy maydoni: 20 gektar Kvadrat binosi…
$1,30M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Realty Union
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Restoran 478 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Restoran 478 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 478 m²
Qavat 1/1
Ajoyib kafe sotiladi Manzil: Mirzo Ulug'bek tumani B.I.Y Kuchli joyda tayyor kafe sotiladi M…
$530 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
LUKA ESTATE
Aloqa tillari
Русский
Restoran 115 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Restoran 115 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 115 m²
Qavatlar soni 1
Seulmun 95 m2 qirg'oq bo'yida.  Terasta 20 m2. Toluo majmuasida restoran yoki kafe uchun…
$450 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Agent Nedvijimosti
Aloqa tillari
Русский

Mulk turlari Toshkentda

tijorat mulki
mehmonxonlar
ofislar
ishlab chiqarish binolari
investitsiya mulki
omborlar
do'konlar
tayyor biznes