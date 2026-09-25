Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Чиланзарский район
  3. Tijorat

Tijorat mulki in Chilanzar district, Oʻzbekiston

;
investitsiya mulki
3
tayyor biznes
4
159 ob'ektlar topildi
Tijorat 1 290 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Tijorat 1 290 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 290 m²
Qavat 1/2
#Chilonzor #Hozirobod #Bino #Seminar #Turar joy boʻlmagan binolar # 1 qator - Or-r NEO MED …
$62 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
33 сотки под Гостиницу // улица Мукими Метро НОВЗА _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
33 сотки под Гостиницу // улица Мукими Метро НОВЗА
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 7 255 m²
Qavatlar soni 5
Tijorat mulki sotiladiToshkent, Chilonzor tumani Ko'chada birinchi qator. Mukkimi Novza metr…
$8,50M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OOO "TORA TOWER"
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 320 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
TOP TOP
Tijorat 320 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 320 m²
Qavat 1/5
Sotaman: to‘liq jihozlangan tijorat ko‘chmas mulki — faoliyat yuritayotgan ko‘p tarmoqli t…
$720 214
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Tijorat 50 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 50 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 50 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Чиланзарский район Ориентир: 9 кв…
$124 835
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 60 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 60 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 60 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Чиланзарский район Ориентир: улиц…
$139 815
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 45 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 45 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 45 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Чиланзарский район Ориентир: 11 к…
$119 842
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 20 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 20 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 20 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Чиланзарский район Ориентир: 8 кв…
$64 914
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 110 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 110 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 110 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Чиланзарский райо…
$298 606
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 37 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 37 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 37 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Чиланзарский район Ориентир: 8 кв…
$84 888
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 2 000 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 2 000 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 2 000 m²
Qavat 1/4
Chilonzorzor tumani - Umumiy maydoni: 2000 m² - Yer maydoni - 0,0687 akr. - Joylashuv: Marok…
$2,20M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 133 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 133 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 133 m²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Чиланзарский район Ориентир: Тамо…
$199 832
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 60 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 60 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 60 m²
Qavatlar soni 1
Нежилое помещение Чиланзар-8 Улица Катартал первая линия Площадь:60 м2 торец Долгосрочн…
$110 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 312 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 312 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 312 m²
Qavat 1/4
#Chilonzor #1 qator #Kafe #Restoran - Or-r Toshkent shahar prokuraturasi - 1/5/4 312 m2 - X…
$515 256
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 480 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 480 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 480 m²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Чиланзарский район Ориентир: 6 кв…
$589 506
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 300 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 300 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 300 m²
SOTISH (turar-joy BO'LMAYOTGAN) BIRLAR: FOYDALI INVESTITSIYA!!! #Chilonzor tumani Belgilan…
$529 351
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 2 075 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 2 075 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 2 075 m²
Qavatlar soni 4
Chilonzor tumanida alohida joylashgan, tayyor mehmonxona sifatida faoliyat yuritayotgan bino…
$2,00M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ESTATE AGENT
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 2 000 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 2 000 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 2 000 m²
Qavat 1/4
CHILONZOR TUMANI RESTORAN+TURK +ITALIYA BRENDI - Umumiy maydoni: 2000 m² - Yer maydoni - 0,0…
$2,20M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Do'kon 77 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Do'kon 77 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 77 m²
Qavatlar soni 1
Р-н : Чиланзар  Ор-р :22 квартал  Площадь : 77 м2  Этажность : 1 Состояние : c ремонт …
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 45 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 45 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 45 m²
Qavat 1/4
SOTISH (turar-joy bo‘lmagan) TIJORAT KO‘CHMAS MULK: FOYDALI INVESTITSIYA!!! #Chilonzor tum…
$160 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 100 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 100 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 100 m²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Чиланзарский район О…
$259 782
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 200 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 200 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 200 m²
SOTISH (turar-joy bo'lmagan) BIRLAR: FOYDALI INVESTITSIYA!!! #Chilonzor tumani Belgi: Algo…
$369 547
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 600 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 600 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 600 m²
Qavat 1/2
Yirik restavratorlar va investorlar uchun ideal taklif. Sotaman: 2.6 sotixli maydondagi 3 da…
$1,30M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 750 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 750 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 750 m²
Qavat 1/2
#Chilonzor #Bino #1 qator - Or-r: Savat qarshisida - Qavatlar soni - 2 - gektar - 6 - Qur…
$890 356
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 372 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 372 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 372 m²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Чиланзарский район Ор…
$449 623
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 21 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 21 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 21 m²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Чиланзарский район О…
$84 929
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 35 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 35 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 35 m²
Qavat 1/4
SOTISH (turar-joy bo'lmagan) BIRLAR: FOYDALI INVESTITSIYA! TAYYOR BIZNES #Chilonzor tumani Y…
$120 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Готовый офис с арендатором. _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Готовый офис с арендатором.
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 35 m²
SOY. SOTISHDA Tijorat binolari. U. Mukumiy Chilonzor tumani Xona: 2 Qavat: 1 Qavatlar…
$128 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 320 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 320 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 320 m²
Qavat 1/5
Sotaman:to‘liqjihozlangantijoratko‘chmasmulki—faoliyatyuritayotganko‘ptarmoqlitibbiyotklinik…
$719 997
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продам своё нежелое помещение Чилонзар 18 квартал _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продам своё нежелое помещение Чилонзар 18 квартал
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 84 m²
Qavatlar soni 9
O'z turar joyimni sotaman, Chilonzor, 18-uy, 5-uy 3/1/9 84 kv.m. Stomatologiya uchun ijaraga olingan
$225 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 83 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 83 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 83 m²
SOTISH (turar-joy bo‘lmagan) TIJORAT KO‘CHMAS MULK: FOYDALI INVESTITSIYA! #Chilonzor tuma…
$134 572
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring