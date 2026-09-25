Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Toshkent
  3. Tijorat
  4. Idora

Ofis maydonini sotish Toshkentda, Oʻzbekiston

;
Mirzo Ulug‘bek Tumani
9
Yunusabad district
9
Mirabad District
4
Yakkasaray District
10
Ko'proq ko'rsatish
Idora Oʻchirish
Tozalash
61 ob'ekt topildi
"City Life Garden" BIZNES-KLASS turar-joy majmuasida PREMIUM-DARAJADAGI OFIS _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
TOP TOP
"City Life Garden" BIZNES-KLASS turar-joy majmuasida PREMIUM-DARAJADAGI OFIS
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 515 m²
Qavatlar soni 10
"City Life Garden" BIZNES-KLASS turar-joy majmuasida PREMIUM-DARAJADAGI OFIS XONASI SOTILADI…
$1 000 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Eugene Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
🌟ПРОДАЁТСЯ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ - ВДОЛЬ ДОРОГИ Джуманджи _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
🌟ПРОДАЁТСЯ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ - ВДОЛЬ ДОРОГИ Джуманджи
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 90 m²
🌟MANZIL: Yakkasaroy tumani, Yusuf Xos Xojib ko'chasi, Or-r JUMANJI KAFE VA Pedagogika instit…
$259 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается современный офис Мирабаде 90м2 Метро Айбек Срочно _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается современный офис Мирабаде 90м2 Метро Айбек Срочно
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 90 m²
Qavatlar soni 4
Tijorat ko'chmas mulkini sotish 📍 Mirobod tumani 📍 Diqqat: Aibek 📌 Umumiy maydoni: 90 m² 📌…
$335 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Idora 150 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Idora 150 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 4
Hammomlar soni 1
Maydoni 150 m²
Qavatlar soni 4
Joy yaxshi, lekin budjetingiz haqida savol bor... Oybek metro bekatiga yetmasdan noturarjoy…
$470 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается офис с готовым арендатором Яккасарае Ракат Корзинка Срочно _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается офис с готовым арендатором Яккасарае Ракат Корзинка Срочно
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 63 m²
Qavatlar soni 4
‼️Tijorat ko'chmas mulkni zudlik bilan sotish ‼️ 📍 Yakkasaroy tumani 📍 Diqqat: Rakat savati…
$145 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продажа помещение от КНТ Юнусабадский Ц-6, ресторан Lali _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продажа помещение от КНТ Юнусабадский Ц-6, ресторан Lali
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 74 m²
Qavatlar soni 1
$230 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
KNT Rieltorlik Agentligi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
СРОЧНО Продается офис Ор-р: ул.Махтумкули _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
СРОЧНО Продается офис Ор-р: ул.Махтумкули
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 70 m²
Qavatlar soni 1
SHOVOL 📍Tuman: Yashnobod Or-r: Magtimguli ko‘chasi “Arch mebeli” Yangi bino "Yangi hayot"…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается офис с готовый арендатором в Юнусабаде 42м2 мечеть Бодомзор _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается офис с готовый арендатором в Юнусабаде 42м2 мечеть Бодомзор
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 42 m²
Tijorat ko'chmas mulkini sotish (birinchi qator) 📍 Yunusobod tumani 📍 Diqqat: Bodomzor masj…
$105 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается Офис Nestoned с Готовий Арендатором _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается Офис Nestoned с Готовий Арендатором
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 30 m²
Qavatlar soni 4
Shayxontohur LCDNestoned Ofis - Or-r Toshkent shahri - 1/4/11 30m2 - Yevropa sifatli ta'mirl…
$138 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продажа коммерческое помещение Алмазарский район. ID V00072 _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продажа коммерческое помещение Алмазарский район. ID V00072
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 34 m²
ID: V00072 Tijorat binolarni sotish Umumiy maydoni: 34 m² Qavat: zamin Tuman: Olmazor tuma…
$47 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
ПРОДАЁТСЯ 2-ЭТАЖНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ (ГОТОВЫЙ ОФИС / УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР / ШТАБ КОМПАНИИ) _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
ПРОДАЁТСЯ 2-ЭТАЖНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ (ГОТОВЫЙ ОФИС / УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР / ШТАБ КОМПАНИИ)
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 592 m²
Qavatlar soni 2
Yakka tartibdagi noturarjoy bino taklif etiladi. Ob'ekt foydalanishga to'liq tayyor - siz da…
$450 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продаётся готовый Офис 300 кв.м. _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продаётся готовый Офис 300 кв.м.
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 8
Parkent Bozori Remont bilan 5-qavat,5-qavat 8 qavatli bino 295 kvadrat 1 kotta ochiq spays 1…
$442 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается здание в Мирабаде 340м2 Саракулька Срочно ! _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается здание в Мирабаде 340м2 Саракулька Срочно !
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 340 m²
Qavatlar soni 4
Sotish uchun tijorat binolari Mirobod tumani Belgilangan manzil: Sarakulka, Viloyat harbiy …
$450 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Idora 45 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Idora 45 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 1
Maydoni 45 m²
Qavat 1/9
Ofis sotiladi 45 m² - Markaz / Ts-1 yonida / eski ToshMI • Yangi ta'mirlangan, to'liq jihoz…
$73 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Goodland Property
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается офис в Яккасарае 100м2 рядом в Университетом Tift Срочно! _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается офис в Яккасарае 100м2 рядом в Университетом Tift Срочно!
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 100 m²
Qavatlar soni 4
Tijorat ko'chmas mulkini sotish (birinchi qator) 📍 Yakkasaroy tumani 📍 Diqqat: Soliq idoras…
$250 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается помещение Юнусабаде 72м2 6й квартал Срочно _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается помещение Юнусабаде 72м2 6й квартал Срочно
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 72 m²
Qavatlar soni 4
Tijorat ko'chmas mulkini sotish (birinchi qator) 📍 Yunusobod tumani 📍 Diqqat: 13-kvartal, "…
$180 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продаётся офис Яккасарай р-н 75м2 Мечеть Кушбеги Срочно _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продаётся офис Яккасарай р-н 75м2 Мечеть Кушбеги Срочно
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 75 m²
Qavatlar soni 7
✅Tijorat ko'chmas mulkini sotish (birinchi qator) 📍 Yakkasaroy tumani 📍 Diqqat: Kichik ayla…
$190 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Нежилое пом . Ц-1 324 КВ.м срочно _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Нежилое пом . Ц-1 324 КВ.м срочно
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 324 m²
Qavatlar soni 1
Tijorat ko'chmas mulkini sotish - Ofis Mirzo Ulug'bek tumani Or-r Ts-1, Bibigon Maydoni…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается большое помещение в Мирабаде 910м2 улица Нукус Срочно _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается большое помещение в Мирабаде 910м2 улица Нукус Срочно
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 910 m²
Qavatlar soni 9
⚡️Tijorat binolari sotiladi 📍Mirobod tumani 📍Mo'ljal: st. Nukus, Rossiya elchixonasi 📌 May…
$1,65M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается офис вторая линия в Мирзо Улугбеке 90м2 Akay City Срочно _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается офис вторая линия в Мирзо Улугбеке 90м2 Akay City Срочно
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 90 m²
Qavatlar soni 6
🌎 Tijorat ko'chmas mulkini sotish 📍 Mirzo-Ulug'bek tumani 📍 Diqqat: Akay City turar-joy maj…
$285 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ | метро Айбек - ЖК NRG OYBEK _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ | метро Айбек - ЖК NRG OYBEK
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 374 m²
Qavatlar soni 7
Manzil: Mirobod tumani, ko'ch. Nukus, diqqatga sazovor joy: Shox Med Center. Maydoni: 374 m2…
$30
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается офис с готовым арендатором в Яккасарае Prime time Срочно! _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается офис с готовым арендатором в Яккасарае Prime time Срочно!
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 75 m²
Qavatlar soni 4
Tijorat ko'chmas mulkini sotish (birinchi qator) 📍 Mirobod tumani 📍 Diqqat: Aibek, Prime Ti…
$200 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Срочно Продаётся нежилое с Арендатором _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Срочно Продаётся нежилое с Арендатором
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 80 m²
Qavatlar soni 1
Shoshilinch ravishda sotiladi❗️ Evro noturarjoy binolari Yakkasaroy tumani Shota Rustaveli k…
$240 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
ПРОДАЖА помещения | ВДОЛЬ ДОРОГИ _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
ПРОДАЖА помещения | ВДОЛЬ ДОРОГИ
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 75 m²
Qavatlar soni 1
Manzil: Yakkasaroy tumani, Qushbegi massivi or-r: masjid, halqa yo'li bo'ylab. 🌟Xonalar: 3 (…
$190 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Янги Офис _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Янги Офис
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 000 m²
Qavatlar soni 2
🏢 Rohat aylanasi yaqinida Hashamatli Ofis / Bino sotiladi! Sifat va qulaylikni qadrlaydig…
$1,70M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается срочно офис Яккасарае 90м2 Саламатина _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается срочно офис Яккасарае 90м2 Саламатина
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 90 m²
Qavatlar soni 4
✅ Tijorat ko'chmas mulkni sotish 📍 Yakkasaroy tumani 📍 Belgilangan manzil: st. MKAD, Salama…
$205 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается офис в Мирзо-улугбеке 35м2 IT PARK Срочно! _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается офис в Мирзо-улугбеке 35м2 IT PARK Срочно!
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 35 m²
Qavatlar soni 4
Tijorat ko'chmas mulkini sotish (birinchi qator) 📍 Mirzo-Ulug'bek tumani 📍 Diqqat: Akademgo…
$95 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продаётся Офис 295 кв.м. на Паркентском _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продаётся Офис 295 кв.м. на Паркентском
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 295 m²
Qavatlar soni 8
Mirzo-Ulug'bek, Evos-Parkent Ofis sotiladi 295 kv.m. 8 xona Narx 1kv.m.-1500$
$1 500
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Сдаётся и продаётся помещение под офис _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Сдаётся и продаётся помещение под офис
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 240 m²
Qavatlar soni 11
Мирзо-Улугбекский район - Ориентир: стадион «Старт» - Адрес: ул. Аккурган (Новомосковс…
$820 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ANJEL BENJAMIN REAL ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продажа помещение от КНТ Юнусабадский Ц-5, Paul _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продажа помещение от КНТ Юнусабадский Ц-5, Paul
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 85 m²
Qavatlar soni 1
$255 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
KNT Rieltorlik Agentligi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Mulk turlari Toshkentda

tijorat mulki
restoranlar
mehmonxonlar
ishlab chiqarish binolari
investitsiya mulki
omborlar
do'konlar
tayyor biznes