Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Toshkent
  3. Tijorat
  4. Do'kon

Do'konlar Toshkentda, Oʻzbekiston

;
Yunusabad district
3
Shaykhantahur District
5
Do'kon Oʻchirish
Tozalash
15 ob'ektlar topildi
Do'kon 77 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Do'kon 77 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 77 m²
Qavatlar soni 1
Р-н : Чиланзар  Ор-р :22 квартал  Площадь : 77 м2  Этажность : 1 Состояние : c ремонт …
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Do'kon 80 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Do'kon 80 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 80 m²
Qavatlar soni 1
❗️ Аренда  📍Мирзо-Улугбекский р-н  Ор-р стадион Старт Площадь : 80 м2 Этаж : 1 Кол-…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Ор-рметро Айбек _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Ор-рметро Айбек
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 88 m²
Qavatlar soni 1
Продажа коммерческой недвижимости - Офис  Р-н : Мирабадский  Ор-р :Angle's food. метро А…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Do'kon _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Do'kon
Toshkent, Oʻzbekiston
Qavatlar soni 1
❗️Аренда  📍Шайхантохурский район Ориентир: Ганга / Жангох  Метро Гофур Гулом  1-ЛИНИ…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Do'kon 65 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Do'kon 65 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 65 m²
Qavatlar soni 1
📍Шайхантохурский район Ориентир: Ганга / Жангох  Метро Гофур Гулом  1-ЛИНИЯ ВДОЛЬ ДОРОГ…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается коммерческое помещение в Яккасаре 80м2 Шота Руставели СРОЧНО _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается коммерческое помещение в Яккасаре 80м2 Шота Руставели СРОЧНО
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 80 m²
Qavatlar soni 9
Tijorat ko'chmas mulkini sotish (birinchi qator) 📍 Yakkasaroy tumani 📍 Belgilangan manzil: …
$200 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Ор-р Бадамзар мечеть _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Ор-р Бадамзар мечеть
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 100 m²
Продажа коммерческой недвижимости - офис  Юнус-абадский район  Ор-р Бадамзар мечеть   П…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Do'kon 39 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Do'kon 39 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 39 m²
Сдаётся в аренду нежилое помещение Мирабадский район ул. Ориентир: ЦУМ Площадь :  39 м…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Jomiy Mall _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Jomiy Mall
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 270
Maydoni 40 000 m²
Qavatlar soni 5
Jomiy Mall – Oʻzbekiston, Toshkent shahrida joylashgan qurilish va pardozlash materiallari b…
$2 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Срочно продается магазин 12кв метр на 1 этаже в Торговом центре Stroy Mart _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Срочно продается магазин 12кв метр на 1 этаже в Торговом центре Stroy Mart
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 12 m²
Qavatlar soni 1
Шайхонтохур тумани, Строй Мартда дўкон сотилади, 1-қават (12м²), Барча хужжатлари жойида, На…
$18 001
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Готовая Коммерция на Продажу от Застройщика _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Готовая Коммерция на Продажу от Застройщика
Toshkent, Oʻzbekiston
Hammomlar soni 1
Qavatlar soni 9
Готовая Коммерция на Продажу от Застройщика China House
$666
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
China House
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Ташкент Сити продажа аренда 326 кв.м. коммерческое помещение _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ташкент Сити продажа аренда 326 кв.м. коммерческое помещение
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 326 m²
Qavatlar soni 4
СДАЕТСЯ в АРЕНДУ или ПРОДАЖА: Элитное помещение в 326 кв.м вдоль Парка (первая линия) в сам…
$1,40M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Do'kon 70 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Do'kon 70 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 70 m²
Qavat 1/2
Ijarachilar bilan mavjud do'kon sotiladi. Do'kon ijarasi oylik. Landmark Dzharkunganskaya. …
$84 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zolotiy Kluchik
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Do'kon 14 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Do'kon 14 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 14 m²
Ibn sino savdo binosi 5 etajida 14 kvadratli dokon. Dokon 2 yonida lift bor eskalator yaq…
$18 250
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Oʻzbekcha
Do'kon 95 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Do'kon 95 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 95 m²
Qavat 1/4
Ялангач в Доль битонки где ЛОКОМОТИВ ПАРК готовый бизнес магазин 95 квадратов торцевой 1 эта…
$135 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zolotiy Kluchik
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring

Mulk turlari Toshkentda

tijorat mulki
restoranlar
mehmonxonlar
ofislar
ishlab chiqarish binolari
investitsiya mulki
omborlar
tayyor biznes