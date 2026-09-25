Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Toshkent
  3. Tijorat
  4. Investitsiya

Toshkentda, Oʻzbekiston investitsiya mulki

;
Yakkasaray District
4
Chilanzar district
3
Investitsiya Oʻchirish
Tozalash
13 ob'ektlar topildi
Продажа подземной парковки в ЖК "Via Port" с обоих сторон. Своя Срочно _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продажа подземной парковки в ЖК "Via Port" с обоих сторон. Своя Срочно
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 20 m²
Via Port turar-joy majmuasida 2 ta yer osti avtoturargohi (garaj) sotiladi. Chef Burger kafe…
$15 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Kahramon Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
ПРОДАЕТСЯ (Нежилоe) ПОМЕЩЕНИЕ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
ПРОДАЕТСЯ (Нежилоe) ПОМЕЩЕНИЕ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 52 m²
Qavatlar soni 1
SOTISH (Turar joy bo'lmagan) BIRLAR: DAROFLI INVESTITSIYA #Yakkasaroy tumani Or-r Qanotchi …
$136 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продаётся НЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЯ С Арендатором Чиланзар 1-ЛИНИЯ ВДОЛЬ ДОРОГИ _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продаётся НЕ ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЯ С Арендатором Чиланзар 1-ЛИНИЯ ВДОЛЬ ДОРОГИ
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 83 m²
Sotish uchun (turar-joy bo'lmagan) BUYU: FOYDALI INVESTITSIYA!!! #Chilonzor tumani Belgilan…
$210 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
ПРОДАЕТСЯ НЕЖИЛОЕПОМЕЩЕНИЕ Чиланзар 1Линия _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
ПРОДАЕТСЯ НЕЖИЛОЕПОМЕЩЕНИЕ Чиланзар 1Линия
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 80 m²
Qavatlar soni 1
SOTISH (turar-joy bo'lmagan) binolar: FOYDALI INVESTITSIYA! #Chilonzor tumani Ofis: Chupon …
$117 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продажа офиса с арендатором в Чиланзаре 41м2 6й квартал Срочно _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продажа офиса с арендатором в Чиланзаре 41м2 6й квартал Срочно
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 4 m²
Qavatlar soni 4
Tijorat ko'chmas mulkini sotish (birinchi qator) 📍 Chilonzor tumani 📍 Diqqat: 6-kvartira, K…
$129 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
ПРОДАЕТСЯ (НЕЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ! _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
ПРОДАЕТСЯ (НЕЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 70 m²
Qavatlar soni 1
SOTISH (turar-joy bo'lmagan) binolar: FOYDALI INVESTITSIYA! #Yashnobod tumani Or-r: Botkina…
$185 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Поадается 3 ком НЕ ЖИЛОЕ Яккасарой Бобур _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Поадается 3 ком НЕ ЖИЛОЕ Яккасарой Бобур
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 80 m²
Qavatlar soni 1
Yakkasaroy - “O‘zbegim” “Or-r” turar-joy majmuasi - Umumiy maydoni: 80 m2 - Xonalar soni: 3 …
$225 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
INVESTITSIYAVIY DEVELOPERLIK LOYIHASI: 2 TA ZAMONAVIY TAUNXAUS _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
INVESTITSIYAVIY DEVELOPERLIK LOYIHASI: 2 TA ZAMONAVIY TAUNXAUS
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 5 500 m²
INVESTITSIYA LOYIHASI: 2 TA TAUNXAUS 🏗 2 ta zamonaviy taunxaus qurish uchun yer uchastkas…
$380 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
INVESTITSIYA TAKLIFI — MINI BIZNES-MARKAZ YOKI TIBBIYOT MARKAZI QURISH UCHUN UCHASTKA | BIRINCHI ... _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
INVESTITSIYA TAKLIFI — MINI BIZNES-MARKAZ YOKI TIBBIYOT MARKAZI QURISH UCHUN UCHASTKA | BIRINCHI ...
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 5 500 m²
MINI BIZNES-MARKAZ / TIBBIYOT MARKAZI UCHUN UCHASTKA Qurilish uchun yer maydoni | Birinchi …
$380 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Qo’yliq Katta Bozori _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Qo’yliq Katta Bozori
Toshkent, Oʻzbekiston
Масштабный проект Qo’yliq Katta Bozori является одним из крупнейших торговых комплексов в Уз…
$808
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ETALON BUILDING
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
RABAD строительный торговый центр _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
RABAD строительный торговый центр
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 40 000 m²
Qavatlar soni 3
«RABAD» - трёхэтажный строительный торговый центр, расположенный на площади 40 000 кв.м. в с…
Talab bo'yicha narx
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
RABAD
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Investitsiya _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Investitsiya
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Yotoq xonalari soni 1
Hammomlar soni 1
Qavatlar soni 9
Muhtasham Apart-Hotel Апарт-отель — это гостиница современного формата, которая ориентиро…
$1 406
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
RUSTAM INVEST TRADE
Aloqa tillari
Русский
Investitsiya 1 390 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Investitsiya 1 390 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 390 m²
Qavatlar soni 4
Alohida bino. Birinchi qator 1390 m2. Jomiy. Olmazor-Siti TA'RIFI: Yo'l bo'ylab sotiladi A…
$1,50M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Agent Nedvijimosti
Aloqa tillari
Русский

Mulk turlari Toshkentda

tijorat mulki
restoranlar
mehmonxonlar
ofislar
ishlab chiqarish binolari
omborlar
do'konlar
tayyor biznes