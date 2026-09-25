Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Mirzo Ulug‘bek Tumani
  3. Tijorat

Tijorat mulki in Mirzo Ulug‘bek Tumani, Oʻzbekiston

;
restoranlar
4
ofislar
9
248 ob'ektlar topildi
Tijorat 400 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Tijorat 400 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 400 m²
Qavat 1/1
Продам действующий ресторанный комплекс 400 м² на 6 сотках на 1 линии. Продуманная посадка н…
$809 994
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 1 800 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Tijorat 1 800 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 800 m²
Qavatlar soni 5
1800 кв.м. 5 уровней . Лифт. Комнаты разделены. Иранский травертин. Кадастр 100%. Луначарски…
$1,95M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 400 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Tijorat 400 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 400 m²
Qavat 1/1
Продам действующий ресторанный комплекс 400 м² на 6 сотках на 1 линии. Продуманная посадка н…
$809 997
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Tijorat 400 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Tijorat 400 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 400 m²
Qavatlar soni 2
Продам действующий ресторанный комплекс 400 м² на 6 сотках на 1 линии. Продуманная посадка н…
$801 583
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 95 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 95 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 95 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский …
$459 437
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 1 500 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 1 500 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 500 m²
Qavat 4
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Мирзо Улугбекский …
$1,68M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 90 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 90 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 90 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский …
$284 624
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 120 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 120 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 120 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский район Ориентир: Н…
$319 578
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 85 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 85 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 85 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский …
$129 829
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 200 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 200 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 200 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский район Ориентир: …
$898 813
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 50 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 50 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 50 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский район Ориентир: …
$169 776
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 200 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 200 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 200 m²
Продажа коммерческой недвижимости вдоль дороги Мирзо-Улугбекский р-н Ор-р Ц-1, ЭКО Парк П…
$898 898
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 35 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 35 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 35 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский район Ориентир: М…
$144 809
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 190 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 190 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 190 m²
Продажа коммерческой недвижимости - Офис Мирзо-Улугбекский р-н Ор-р Ц-1 , ЧайКоф Площадь …
$514 369
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 135 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 135 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 135 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский …
$394 479
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 775 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 775 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 775 m²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский  район Ориентир:Д…
$1,49M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 50 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 50 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 50 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский район Ориентир: М…
$174 769
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 80 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 80 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 80 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский район Ориентир: …
$249 670
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 40 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 40 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 40 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбекский район Ориентир: …
$154 796
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 67 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 67 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 67 m²
Qavatlar soni 4
2/0/4 Продажа нежилого помещения 1-я линия Ул.Олтинтепа! Ориентир чайхана Салом! 67 м.кВ Ц…
$60 420
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Dilshod Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 150 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 150 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 150 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #МирзоУлугбексий район Ориентир: Д…
$449 406
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 150 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 150 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 150 m²
Qavat 1
SOTISH (turar-joy BO'LMAYOTGAN) BIRLAR: FOYDALI INVESTITSIYA!!! #MirzoUlug'beksiy tumani B…
$450 647
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 95 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 95 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 95 m²
Qavat 1/4
SOTISH (turar-joy BO'LMAYOTGAN) BIRLAR: FOYDALI INVESTITSIYA!!! #MirzoUlug'bek tumani Belg…
$454 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 95 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 95 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 95 m²
Ijaraga BERILGAN BIRLAR (turar-joy bo'lmagan): FOYDALI INVESTITSIYA!!! MirzoUlug'bek tuman…
$3 697
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается нежилое пом Ул. Новомосковская _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается нежилое пом Ул. Новомосковская
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 110 m²
Qavatlar soni 1
📍Mirzo-Ulug'bek tumani Novomoskovskaya ko'chasi Or-r: Florya restorani va BON kafesi …
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 93 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 93 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 93 m²
Shoshilinch sotiladi Evro noturarjoy binolari Mirzo-Ulug'bek tumani Maksim Gorkiy / Avir Ma…
$199 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Do'kon 80 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Do'kon 80 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 80 m²
Qavatlar soni 1
❗️ Аренда  📍Мирзо-Улугбекский р-н  Ор-р стадион Старт Площадь : 80 м2 Этаж : 1 Кол-…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 88 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 88 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 88 m²
Yo'l bo'ylab savdo binolari Yakkasaroy-Mona, Jumanji Maydoni: 85 m2 Qavat: 1 Xonalar son…
$229 718
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 85 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 85 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 85 m²
Срочно продаётся Евро нежилое помещение Мирзо-Улугбекский район Максим Горький / Капитал Бан…
$319 608
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 91 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 91 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 91 m²
Tijorat ko'chmas mulklarini sotish - Ofis Mirzo-Ulug'bek tumani Or-r Ts-1 , Bibigon May…
$274 663
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring