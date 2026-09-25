Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Учтепинский район
  3. Tijorat

Tijorat mulki in Uchtepa Tumani, Oʻzbekiston

;
17 ob'ektlar topildi
Продается Производство База Соток 50 Зангиота район _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается Производство База Соток 50 Зангиота район
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 5 400 m²
Qavatlar soni 2
#Zangiota #Asosiy - Or-r Taxta Bozor. - Bazaning texnik parametrlari: - maydoni (jami) - 540…
$2,00M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 957 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 957 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 957 m²
Qavat 1/4
#Uchtepa #Bosh qarorgoh #Bino #Ofis #Kafe #Restoran #Go'zallik saloni #Do'kon # 1 qator - Or…
$899 975
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 57 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 57 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 57 m²
Продажа коммерческой недвижимости вдоль дороги Учтепинский р-н Ор-р Кукча Дарвоза Площадь…
$136 832
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Tijorat 800 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 800 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 800 m²
Qavat 1/3
Umumiy maydoni 800 m bo'lgan ajoyib tijorat mulki sotiladi. Yakka tartibdagi 4 qavatli, 800 …
$519 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 800 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 800 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 800 m²
Qavat 1/3
Umumiy maydoni 800 m bo'lgan ajoyib tijorat mulki sotiladi. Yakka tartibdagi 4 qavatli, 800 …
$519 998
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 1 200 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 1 200 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 200 m²
Qavatlar soni 3
Адрес: Учтепинский район 🔹 Ориентир: Ширин 🔹 Общая площадь: 1200м2 🔹 Этажность: подвал, +…
$1,20M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Realty Union
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Нежилое Помешение _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Нежилое Помешение
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 68 m²
ПРОДАЁТСЯ ? #0330 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ▪️Расположение: Чиланзарскый район  ▪️Ориентир: Чилан…
$156 999
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Нежилое Помещение №0330 _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Нежилое Помещение №0330
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 68 m²
SOTILADIMI? #0330 Turar-joy BO'LMAYOTGAN BIRLAR ▪️Joylashuv: Chilonzor tumani ▪️Mo‘ljal: Ch…
$157 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 1 650 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 1 650 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 650 m²
#здания #нежилой #чиланзар21 Продаётся Отдельно стоящая здания Ориентир: Чиланзар-21, Учтеп…
$1,40M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
UCOM
Aloqa tillari
Русский
Продается земля _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается земля
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 6 200 m²
Uchtepa tumani mo'ljal: Istirohat akr:62 Fasad:40 narxi: har yuz kvadrat metr uchun 60 0…
$3,72M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Tijorat 1 640 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 1 640 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 640 m²
Qavatlar soni 3
Продаётся отдельно стоящая здания. Учтепинский район ор-р Учтепа Оутлет 1-я линия 5-сот. 5…
$1,40M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
UCOM
Aloqa tillari
Русский
Нежилое Помещение _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Нежилое Помещение
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 90 m²
SOTILADIMI? #0261  Turar-joy BO'LMAYOTGAN BIRLAR ▪️Joylashuv: Chilonzor tumani ▪️Landmark: …
$115 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Продаю Под Офис,магазин,нотариус или аптека.2х.комнатную квартиру на Чиланзаре 25 квартал напрот ... _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продаю Под Офис,магазин,нотариус или аптека.2х.комнатную квартиру на Чиланзаре 25 квартал напрот ...
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 2
Hammomlar soni 1
Maydoni 60 m²
Qavatlar soni 1
Chilonzor, Masjid ro'parasidagi 25-mavze, Ofis, do'kon, notarius yoki dorixona uchun 2 xonal…
$80 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 74 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 74 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 74 m²
Qavat 1/5
Birinchi qator! Uchtepa tumani, 12-mavze, orientir Uchtepa soliq boshqarmasi, Shohmed klinik…
$115 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
LUKA ESTATE
Aloqa tillari
Русский
Нежилое Помещение _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Нежилое Помещение
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 3
Maydoni 68 m²
ПРОДАЁТСЯ ? #0330 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ▪️Расположение: Чиланзарскый район  ▪️Ориентир: Чилан…
$134 999
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Tashkil etilgan biznes 1 344 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tashkil etilgan biznes 1 344 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 344 m²
Qavatlar soni 3
$976 649
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Domio
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 159 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 159 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 159 m²
#нежилой #чиланзар12 #бизнес Продается нежилой помещения в жилом доме. Ориентир: Чиланзар-1…
$117 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
UCOM
Aloqa tillari
Русский