Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Шайхантахурский район
  3. Tijorat

Tijorat mulki in Shaykhantahur District, Oʻzbekiston

;
ofislar
3
do'konlar
5
106 ob'ektlar topildi
Tijorat 87 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 87 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 87 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Шайхантохурский р…
$244 677
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 85 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 85 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 85 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Шайхантохурский р…
$244 677
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 2 200 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 2 200 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 2 200 m²
Шайхонтохур район Ориентир - Мумтоз туйхона Этажность-4 уровня Площадь-2200 м2 Площадь зе…
$5,99M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Tijorat 695 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 695 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 695 m²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Шайхантохурский  район Ориентир: Л…
$729 106
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 400 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 400 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 400 m²
Yo'l bo'ylab tijorat ko'chmas mulkini sotish Shayxontoxur tumani “Or-r” turar-joy majmuasi…
$2,25M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 93 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 93 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 93 m²
Turar-joy BO'LMAYOTGAN BIRLAR SOTISH Shayxontohur tumani Belgilangan manzil: Navoiy ko'chas…
$250 359
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 70 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 70 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 70 m²
Turar-joy BO'LMAYOTGAN BIRLAR SOTILADI #Shayxontoxur tumani Gang ko'prigi -yo'l bo'ylab M…
$170 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 1 094 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 1 094 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 094 m²
Tijorat ko'chmas mulkini sotish - Bino Shayxontohur tumani Or-r Malik Maydoni: 1094 m2 E…
$1,60M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 51 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 51 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 51 m²
TEZDA SOTILADI Shayxontoxur tumani, Nestone turar-joy majmuasi B-blok, 1-qavat (turar joy bo…
$140 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 695 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 695 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 695 m²
📍 NOTURAR JOY — BURCHAKDA JOYLASHGAN BINO SOTILADI Shayxontohur tumani A. Qodiriy ko‘cha…
$729 997
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Nora Blond
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 117 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 117 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 117 m²
Tijorat ko'chmas mulklarini sotish - Ofis Shayxontoxur tumani Or-r Toshkent shahri, Nest O…
$450 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 85 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 85 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 85 m²
Tijorat ko'chmas mulklarini sotish - Ofis Shayxontoxus tumani Or-r Ts-13, Abay savati Ma…
$245 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается Офис Nestoned с Готовий Арендатором _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается Офис Nestoned с Готовий Арендатором
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 30 m²
Qavatlar soni 4
Shayxontohur LCDNestoned Ofis - Or-r Toshkent shahri - 1/4/11 30m2 - Yevropa sifatli ta'mirl…
$138 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 1 500 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 1 500 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 500 m²
SOTISH (turar-joy BO'LMAYOTGAN) BIRLAR: FOYDALI INVESTITSIYA!!! Shayxontohur tumani Belgil…
$6,00M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 841 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 841 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 841 m²
Продажа коммерческой недвижимости - Здание Шайхантахурский р-н Ор-р ул.Навои , Бодрум Пл…
$1,80M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 115 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 115 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 115 m²
Tijorat ko'chmas mulklarini sotish - Ofis Shayxontohur tumani Or-r Toshkent shahri, Nest O…
$520 002
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 1 100 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 1 100 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 100 m²
Sotish uchun tijorat ko'chmas mulki - Bino Shayxontoxur tumani Or-r Malika bozori Maydo…
$1,70M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Do'kon _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Do'kon
Toshkent, Oʻzbekiston
Qavatlar soni 1
❗️Аренда  📍Шайхантохурский район Ориентир: Ганга / Жангох  Метро Гофур Гулом  1-ЛИНИ…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 92 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 92 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 92 m²
Yo'l bo'ylab tijorat ko'chmas mulkini sotish Shayxontoxur tumani Or-r Ts-13, Labzak May…
$240 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 841 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 841 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 841 m²
Sotish uchun tijorat ko'chmas mulki - Bino Shayxontoxur tumani Bodrum, Alisher Navoiy nom…
$1,80M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Do'kon 65 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Do'kon 65 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 65 m²
Qavatlar soni 1
📍Шайхантохурский район Ориентир: Ганга / Жангох  Метро Гофур Гулом  1-ЛИНИЯ ВДОЛЬ ДОРОГ…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 692 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 692 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 692 m²
Yo'l bo'ylab tijorat ko'chmas mulkini sotish Shayxontohur tumani Or-r Toshkent shahri, Bul…
$2,20M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 75 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 75 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 75 m²
Yo'l bo'ylab tijorat ko'chmas mulkini sotish Shayxontoxur tumani Or-r Ts-15, Ganga Maydo…
$234 939
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 85 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 85 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 85 m²
Qavat 8/51
SOTISH KO'CHMAS MULK!!! #Shayxontohur tumani Belgilangan joy: Toshkent shahri "Nest one" t…
$339 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 117 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 117 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 117 m²
Qavat 5
Shayzantoxur tumani Toshkent shahri Yangi bino Nest one turar-joy majmuasida ofis Qavat-…
$430 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 242 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 242 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 242 m²
Yo'l bo'ylab tijorat ko'chmas mulkini sotish Shayxontoxus tumani Or-r Ts-13, Labzak Maydo…
$600 002
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 296 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 296 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 296 m²
Yo'l bo'ylab tijorat ko'chmas mulkini sotish Shayxontohur tumani Or-r Samarqand darvoza …
$1,35M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 695 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 695 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 695 m²
O'z Turar-joy BO'YICHA SOTISH (BURchak) Shayxontohur tumani A. Qodiriy ko‘chasi Belgilanga…
$729 997
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 85 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 85 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 85 m²
Tijorat ko'chmas mulklarini sotish - Ofis Shayxontohur tumani Or-r Toshkent shahri, Nest O…
$339 361
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 50 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 50 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 50 m²
Qavatlar soni 1
📍Shayxontohur tumani Belgilangan joy: Ganga Jangoh Gofur Gulom metrosi 1- YO'L BO'YICHA C…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring