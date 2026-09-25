Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Яшнабадский район
  3. Tijorat

Tijorat mulki in Yashnabad District, Oʻzbekiston

;
ofislar
7
tayyor biznes
6
118 ob'ektlar topildi
Tijorat 100 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 100 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 100 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яшнабадский район Ориентир: улица…
$179 763
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 2 800 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 2 800 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 2 800 m²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яшнабадский район Ориентир: Ул Жар…
$6,84M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 100 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 100 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 100 m²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яшнабадский  район Ориентир: Парке…
$244 700
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Tijorat 225 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 225 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 225 m²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яшнабадский район Ориентир: ЖК "New…
$349 707
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
СРОЧНО Продается офис Ор-р: ул.Махтумкули _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
СРОЧНО Продается офис Ор-р: ул.Махтумкули
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 70 m²
Qavatlar soni 1
SHOVOL 📍Tuman: Yashnobod Or-r: Magtimguli ko‘chasi “Arch mebeli” Yangi bino "Yangi hayot"…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 37 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 37 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 37 m²
Turar-joy BO'LMAYOTGAN BIRLAR SOTISH #Yashnobod tumani Or-r st.Maxtumquli Aviator Bridge…
$77 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 120 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 120 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 120 m²
Qavat 1/9
Manzil Parkentskiy, yangi Magtimguli ko'prigi Maydoni 120 m2 1-qavat 70m2 Yerto'la 50m2 Aloh…
$190 099
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 130 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 130 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 130 m²
Yo'l bo'ylab tijorat ko'chmas mulkini sotish Yashnobod tumani Or-r Parkentskiy, Savat Ma…
$219 943
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 450 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 450 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 450 m²
Yashnobod tumanining jadal rivojlanayotgan qismida, Ashxobod sayilgohi (parki) yaqinida, bir…
$1,10M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 4 500 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 4 500 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 4 500 m²
Qavatlar soni 9
Мирзо-Улугбекский район, центр Земельный участок — 36 соток Общая площадь — 4 500 м² Номерно…
$8,09M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
West End Consulting
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 92 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 92 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 92 m²
Yo'l bo'ylab tijorat ko'chmas mulkini sotish Yashnobod tumani Or-r Parkentskiy, Savat Ma…
$248 935
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 65 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 65 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 65 m²
Qavat 1/9
Turar joy bo'lmagan 64 kv.m. Parkent bozori! Riyosi massivi ichida! Ikkita ofis, qabulxona, …
$94 977
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Dilshod Real Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 2 800 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 2 800 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 2 800 m²
Qavat 1/2
#Yashnobod #Bino - Ishlab chiqarish uchun - Or-r doira Rohat - Bino maydoni 2800 kv.m - Ye…
$2,60M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 340 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 340 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 340 m²
Qavat 1/15
Toshkentdagi yangi bino – ItalianoVeroItalianoVero - bu qulaylik toifasidagi 15 qavatli yang…
$2 800
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 524 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 524 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 524 m²
Qavatlar soni 8
SOTISH (turar-joy EMAS) BIRLAR: FOYDALI INVESTITSIYA!!! #Yashnobod tumani Belgilangan manz…
$970 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 60 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 60 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 60 m²
Qavatlar soni 1
hiselling! Ofis! Modmark: Sholokhov. Xulk Bank. Kadişeva AVIASOZLAR-1.  Lis-1. Turar-joy…
$110 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продаётся готовый Офис 300 кв.м. _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продаётся готовый Офис 300 кв.м.
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 300 m²
Qavatlar soni 8
Parkent Bozori Remont bilan 5-qavat,5-qavat 8 qavatli bino 295 kvadrat 1 kotta ochiq spays 1…
$442 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tashkil etilgan biznes _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tashkil etilgan biznes
Toshkent, Oʻzbekiston
🚗 HOZIRGI AVTO XIZMAT VA AVTO YUVCHI SOTISH 💦 📍 Diqqat: Yangi O'zbekiston 💼 Ajoyib joy…
$16 384
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
S-minusa Agentligi
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Продается Коммерческое помещение Мирзо Улугбек Ц1 _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается Коммерческое помещение Мирзо Улугбек Ц1
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 76 m²
Qavatlar soni 1
MUlug'bek Ts1 - Or-r Bibigon   76 m2 - G'isht - 4 ta alohida xona. - Hammom - alohida - Ta'm…
$250 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Tijorat 50 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 50 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 50 m²
Yashnobod tumanida, sershovqin va gavjum Lisunov ko‘chasi yoqasining birinchi liniyasida joy…
$125 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 430 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 430 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 430 m²
Yo'l bo'ylab tijorat ko'chmas mulkini sotish Yashnobod tumani Or-r turar-joy majmuasi Infi…
$1,80M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продажа коммерческое помещение Яшнабадский район. ID V00167 _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продажа коммерческое помещение Яшнабадский район. ID V00167
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 200 m²
Qavatlar soni 4
ID: V00167 Tijorat binolarini sotish Umumiy maydoni: 1200 m² Uchastka maydoni: 6,8 akr Qavat…
$650 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 80 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 80 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 80 m²
Qavat 1/3
SOTISH (TALAB EMAS) BUJA: FOYDALI INVESTITSIYA!!! #Yashnobod tumani Diqqat: Mashinasozlar …
$168 054
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 696 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 696 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 696 m²
Qavat 2
Yangi to'liq jihozlangan butik sotiladi - Mehmonxona maydoni - 6 akr (xususiylashtirilgan ye…
$1,81M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 100 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 100 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 100 m²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Яшнабадский район Ориентир: улица…
$144 879
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 70 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 70 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 70 m²
Shoshilinch sotiladi Nomaqbul xonalar Yashnobod tumani Or-r: Ashxobod bog'i Temir yo'l kasal…
$147 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 324 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 324 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 324 m²
Qavatlar soni 1
Продажа коммерческой недвижимости - Офис Мирзо-Улугбекский  р-н  Ор-р Бибигон кафе Пл…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 90 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 90 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 90 m²
Shoshilinch sotiladi Nomaqbul xonalar Yashnobod tumani Or-r: Ashxobod bog'i Temir yo'l kasal…
$189 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
🔥Продается нежилое пом: Ц-1🔥 _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
🔥Продается нежилое пом: Ц-1🔥
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 125 m²
Qavatlar soni 1
C-1 Mirzo Ulug‘bek tumani Or-p Divan, Black Star Burger YO'L BO'YICHA 1 TIR UMUMIY MAYDASI…
Talab bo'yicha narx
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 2 260 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 2 260 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 2 260 m²
Tijorat ko'chmas mulkini sotish - Bino Yashnobod tumani Or-r Farg'ona yo'li Maydoni: 226…
$2,20M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring