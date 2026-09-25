Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Бектимирский район
  3. Tijorat

Tijorat mulki in Bektemir district, Oʻzbekiston

;
6 ob'ektlar topildi
Tijorat 945 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 945 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 945 m²
Qavat 1/1
-Закрытая территория 1 этажное здание - Общая площадь земельный участок: 54 сотки -Площад…
$859 998
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 2 988 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 2 988 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 2 988 m²
Qavat 1/1
#Бектимир #ФООДСИТИЙ #1Линия #Здание #Цех #Склад - Ор-р Ором Ресторан - Площадь участка — 5…
$449 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat
Toshkent, Oʻzbekiston
Qavatlar soni 2
Tijorat binolari, har tomondan juda yaxshi joylashuv, 4 km radiusda katta bozorlar bor Coca …
$950 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Tijorat 5 000 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 5 000 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 5 000 m²
Qavat 1/1
Bektemir sanoat zonasidagi ishlab chiqarish bazasi. Hududning maydoni 80 gektar. Foydali may…
$1,60M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Jasur Rieltor Estate
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Qo’yliq Katta Bozori _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Qo’yliq Katta Bozori
Toshkent, Oʻzbekiston
Масштабный проект Qo’yliq Katta Bozori является одним из крупнейших торговых комплексов в Уз…
$808
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
ETALON BUILDING
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Продаётся нежилое помещение площадью 50 м², расположенное на первой линии — прямо у оживлённой д ... _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продаётся нежилое помещение площадью 50 м², расположенное на первой линии — прямо у оживлённой д ...
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 50 m²
Qavatlar soni 1
Birinchi qatorda - gavjum yo'l yonida joylashgan, maydoni 50 m² bo'lgan noturar joy sotiladi…
$55 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring