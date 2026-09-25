Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Sirgali Tumani
  3. Tijorat

Tijorat mulki in Sirgali Tumani, Oʻzbekiston

;
19 ob'ektlar topildi
Tijorat 400 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Premium Premium
Tijorat 400 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 400 m²
Qavat 1/2
Noyobvayuqoridaromadliinvestitsiyaimkoniyatiniqidiryapsizmi?Bizturizmvasog‘lomlashtirish(wel…
$514 996
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 400 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 400 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 400 m²
Qavat 1/2
Noyobvayuqoridaromadliinvestitsiyaimkoniyatiniqidiryapsizmi?Bizturizmvasog‘lomlashtirish(wel…
$514 998
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продажа коммерческое помещение Сергелийский район. ID V00168 _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продажа коммерческое помещение Сергелийский район. ID V00168
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 700 m²
Qavatlar soni 4
ID: V00168 Tijorat binolarini sotish Umumiy maydoni: 1700 m² Uchastka maydoni: 8,15 akr Qava…
$1,70M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Tijorat 92 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 92 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 92 m²
Qavatlar soni 51
▪️PİRAMIDA TURQIY KOMPLEKSIDAGI NOTUYAR BO'YICHA BIRLAR SOTILADI ✨ Investorlar va shaxsiy b…
$230 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
HOT LOTs by Irina Markova
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 20 000 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 20 000 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 20 000 m²
Agar javob bermasam, sizga qo'ng'iroq qilaman. Eng yaxshisi, Telegram’ga yozing va sarlavha…
$11,00M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TIAN Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 1 500 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 1 500 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 500 m²
Qavat 1/2
Umumiy maydoni 1500 kv.m bo'lgan 3 qavatli tayyor biznes markaz sotaman. 10 akr maydonda.1-q…
$649 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 1 700 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 1 700 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 700 m²
Qavat 1/4
#Sergeli #Bino #Mehmonxona #Restoran #2-qator - Or-r Karzinka - Umumiy maydoni: 1700 m² - ge…
$1,40M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 760 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 760 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 760 m²
Qavat 1/9
#Sergili7 #Yangi bino #ZhK7rSevenResidence #Ofis #Kafe #Go'zallik saloni #Showroom #Do'kon -…
$300 876
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 380 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 380 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 380 m²
Qavat 1/8
Yangi binoning birinchi qavatida umumiy maydoni 380 kv.m bo'lgan a'lo darajadagi noturarjoy …
$195 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 1 500 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 1 500 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 500 m²
Qavat 1/2
Umumiy maydoni 1500 kv.m bo'lgan 3 qavatli tayyor biznes markaz sotaman. 10 akr maydonda.1-q…
$648 803
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Ж/К "ELITE COMPLEX" Строителей, МФЗ Строителей, Ханабад _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Ж/К "ELITE COMPLEX" Строителей, МФЗ Строителей, Ханабад
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 208 m²
Qavatlar soni 2
Toshkent sh., Sergeli tumani, Quruvchilar uyi, MFZ Stroiteley, Xonobod ko'chasi, 2-qavatli "…
$800
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продается помещение. _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продается помещение.
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 722 m²
Ombor yoki ishlab chiqarish uchun sotiladigan binolar. Xona toza va quruq. Ichki maydoni 645…
$280 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Готовая Коммерция на Продажу от Застройщика _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Готовая Коммерция на Продажу от Застройщика
Toshkent, Oʻzbekiston
Hammomlar soni 1
Qavatlar soni 9
Готовая Коммерция на Продажу от Застройщика China House
$666
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
China House
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
We sell a service center for special equipment _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
We sell a service center for special equipment
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 16
Hammomlar soni 3
Maydoni 7 000 m²
Qavatlar soni 2
Sergelida birinchi qatorda Volvo servis va dilerlik markazi binosi sotiladi 70 gektar yer 20…
$4,50M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
REITATW
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 117 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 117 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 117 m²
Qavatlar soni 1
Продается коммерческое помещение 117м2,в районе Сергели. С ремонтом. Джасур сергели
$140 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
SV ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Коммерческое помещение от Застройщика _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Коммерческое помещение от Застройщика
Toshkent, Oʻzbekiston
Hammomlar soni 1
Izoh beruvchining birinchi qo'llari tijoriy xonasi
$679
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Quruvchi
China House
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Tijorat 2 700 m² _just_in Kuhna Kumaryk, Oʻzbekiston
Tijorat 2 700 m²
Kuhna Kumaryk, Oʻzbekiston
Maydoni 2 700 m²
Qavatlar soni 1
Продаётся база склад промзона сергелинский промзона янги хайот 80 соток 2700 кв.м помещение…
$1,30M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
ESTATE AGENT
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 6 500 m² _just_in Kuhna Kumaryk, Oʻzbekiston
Tijorat 6 500 m²
Kuhna Kumaryk, Oʻzbekiston
Maydoni 6 500 m²
Сергели тумани катта халка йулида 1 чи линияда 65 сотихли нежилой жой сотилади. хамма хужжа…
$1,40M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
UCOM
Aloqa tillari
Русский
Tijorat 650 m² _just_in Kuhna Kumaryk, Oʻzbekiston
Tijorat 650 m²
Kuhna Kumaryk, Oʻzbekiston
Maydoni 650 m²
Qavat 1/1
Продается нежилое помещения под любой бизнес Район Сергели в доль бетонке Общая площадь 65…
$1,40M
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
UCOM
Aloqa tillari
Русский