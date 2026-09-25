Ob’ektlarni kartada ko‘rsatish Ob'ektlarni ro'yxat bilan ko'rsatish
  1. Realting.uz
  2. Olmazor Tumani
  3. Tijorat

Tijorat mulki in Olmazor Tumani, Oʻzbekiston

;
57 ob'ektlar topildi
Tijorat 87 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 87 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 87 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Алмазарский район…
$214 716
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 85 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 85 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 85 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Алмазарский район Ориентир: улица Т…
$174 769
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 16 222 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 16 222 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 16 222 m²
Qavat 1
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Алмазарский район Ориентир: Джами…
$5,99M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
BPNBPN
Tijorat 135 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 135 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 135 m²
Qavat 1/5
SOTISH (turar-joy bo‘lmagan) TIJORAT KO‘CHMAS MULK FOYDALI INVESTITSIYA!!! #Olmazor tumani …
$190 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 380 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 380 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 380 m²
Qavatlar soni 2
🔹 Адрес: Алмазарский район 🔹 Ориентр: Беруний метродан 900м Янги Тошми йуналишида. Фаробий …
$300 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Realty Union
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 87 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 87 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 87 m²
SOTISH (turar-joy bo‘lmagan) TIJORAT KO‘CHMAS MULK: FOYDALI INVESTITSIYA!!! #Shayxontohur t…
$170 172
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продажа коммерческое помещение Алмазарский район. ID V00072 _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продажа коммерческое помещение Алмазарский район. ID V00072
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 34 m²
ID: V00072 Tijorat binolarni sotish Umumiy maydoni: 34 m² Qavat: zamin Tuman: Olmazor tuma…
$47 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 75 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 75 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 75 m²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЯ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Алмазарский район Ориентир: Себзо…
$144 879
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
ПРОДАЁТСЯ 2-ЭТАЖНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ (ГОТОВЫЙ ОФИС / УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР / ШТАБ КОМПАНИИ) _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
ПРОДАЁТСЯ 2-ЭТАЖНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ (ГОТОВЫЙ ОФИС / УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР / ШТАБ КОМПАНИИ)
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 592 m²
Qavatlar soni 2
Yakka tartibdagi noturarjoy bino taklif etiladi. Ob'ekt foydalanishga to'liq tayyor - siz da…
$450 000
QQS
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 11 000 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 11 000 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 11 000 m²
Olmazor tumanida, Talabalar shaharchasi (Vuzgorodok) va IIV Markaziy gospitali yaqinida joyl…
$8,00M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 500 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 500 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 500 m²
Qavat 1/2
Ob'ektning asosiy xarakteristikalari: Yer maydoni: 4 akr. Binoning umumiy maydoni: 500 k…
$55 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 316 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 316 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 316 m²
Yo'l bo'ylab tijorat ko'chmas mulkini sotish Olmazor tumani Or-r Nurafshon ko'chasi, Tinch…
$360 365
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 85 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 85 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 85 m²
Toshkent shahrining Olmazor tumanida 85 m² maydonga ega tijorat noturar joyi sotiladi. Obyek…
$175 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Manzillar Toshkent
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продажа коммерческое здание. ID 100147 _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продажа коммерческое здание. ID 100147
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 2 300 m²
Qavatlar soni 3
ID: 100147 Tijorat binosi sotiladi. Tuman: Olmazor tumani Belgilangan joy: Jomi Yer maydon…
$2,65M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 75 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 75 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 75 m²
Qavat 1/9
SOTISH (turar-joy BO'LMAYOTGAN) BIRLAR: FOYDALI INVESTITSIYA!!! #Olmazor tumani Belgilanga…
$96 149
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 148 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 148 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 148 m²
Jomiy bozori yaqinida, markaziy yo‘l yoqasining birinchi liniyasida joylashgan noturar joy b…
$199 999
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 10 000 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 10 000 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 10 000 m²
Tijorat ko'chmas mulkini sotish - Mehmonxona Olmazor tumani Or-r Vuz shaharchasi, Olimpiya…
$8,00M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
RieltorUz
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 412 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 412 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 412 m²
Qavat 2/2
#Olmazor #Beshqo'rg'on3 # 1 qator #Bolalar bog'chasi - Or-r Zamona restorani - 2-qavat - Umu…
$360 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 1 350 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 1 350 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 350 m²
Qavat 1/4
#Olmazor #Karasarayskaya #Bino #Mehmonxona #Kafe #Restoran #Go'zallik saloni #Do'kon # 1 qat…
$1,50M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 200 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 200 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 200 m²
Olmazor tumanining rivojlangan hududida, gavjum Shifonur ko‘chasi yoqasida, birinchi liniyad…
$349 897
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 200 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 200 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 200 m²
SOTISH (turar-joy bo‘lmagan) TIJORAT KO‘CHMAS MULK FOYDALI INVESTITSIYA!!! Olmazor tumani B…
$350 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 1 400 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 1 400 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 1 400 m²
Qavat 1/2
#Olmazor #Qurilish 1-qator - Yoki Olmazor CITY ga markaziy kirish ro'parasida. - 20 gektar -…
$2,40M
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Baht
Aloqa tillari
English, Русский, Español, Italiano, Türkçe, 简体中文, Српски, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 70 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 70 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 70 m²
Продаётся (НЕ ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!!! #Алмазарский район Ориентир: Метро…
$179 849
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 75 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 75 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 75 m²
Qavat 1/9
SOTISH (turar-joy BO'LMAYOTGAN) BIRLAR: FOYDALI INVESTITSIYA!!! #Olmazor tumani Belgilanga…
$96 031
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
OfismaOfis
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 70 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 70 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 70 m²
Olmazor tumanining faol va qulay hududida, birinchi liniyada, yo‘l yoqasida joylashgan tayyo…
$180 768
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Jomiy Mall _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Jomiy Mall
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 270
Maydoni 40 000 m²
Qavatlar soni 5
Jomiy Mall – Oʻzbekiston, Toshkent shahrida joylashgan qurilish va pardozlash materiallari b…
$2 500
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Xususiy sotuvchi
Aloqa tillari
English, Русский
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 70 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 70 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 70 m²
Olmazor tumanida, markaziy yo‘l yoqasining birinchi liniyasida joylashgan yuqori sifatli not…
$174 949
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
TRILLION ESTATE
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 81 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 81 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 81 m²
Qavatlar soni 10
Zamonaviy hashamatli yangi binoning savdo bo'limi sizning biznesingiz uchun binolarni taklif…
$1 250
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Zamira Real Estate
Aloqa tillari
Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Продажа коммерческое помещение Алмазарский район. ID V00020 _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Продажа коммерческое помещение Алмазарский район. ID V00020
Toshkent, Oʻzbekiston
Maydoni 310 m²
Qavatlar soni 1
ID: V00020 Tijorat binolarini sotish Maqsad: yotoqxona Umumiy maydoni: 3,1 akr Tuman: Olmazo…
$160 000
Telegram
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
КупиДом
Aloqa tillari
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Telegramga yozish Arizangizni yuboring
Tijorat 336 m² _just_in Toshkent, Oʻzbekiston
Tijorat 336 m²
Toshkent, Oʻzbekiston
Xonalar 8
Maydoni 336 m²
Qavatlar soni 2
Tijorat binolari sotiladi, Chorsu m. 2,5 sotix 336 m2 400 ming Nufuzli sayyohlik joyidan tij…
$400 000
Kontaktlarni ko'rsatish
Yopish
Iltimos, ushbu e'lonni saytda topganingizni ayting Realting.uz
Agentlik
Kahramon Real Estate
Aloqa tillari
English, Русский