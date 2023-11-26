Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Учтепинский район
  3. Жилая
  4. Таунхаусы

Таунхаусы в Учтепинский район, Узбекистан

Таунхаус В архив
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Таунхаус 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Нурафшон марказида ПШК. 7 сотих 2013 . 2015. Хамма шароит бор . 4 хона . 90.0273718
735,30 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433 [email protected]
Таунхаус 4 комнаты с центральным отоплением, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Таунхаус 4 комнаты с центральным отоплением, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Нурафшон марказида ПШК. 7 сотих 2013. 2015 . Хамма шароит бор, 4 зона . 998900273718
735,30 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения: Русский
+998881453433 [email protected]

Параметры недвижимости в Учтепинский район, Узбекистан

недорогая
элитная