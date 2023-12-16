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Склады в Ташкентской области, Узбекистан

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1 объект найдено
Продажа склада в Куйичирчикский район, Узбекистан
Продажа склада
Куйичирчикский район, Узбекистан
Число комнат 13
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 8 090 м²
Количество этажей 1
Амирхан  1 . Обеспечим ответственное хранение, маркировку и отгрузку товаров конечному по…
2,00 млн сум
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