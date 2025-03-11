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Аренда коммерческого помещения на короткий срок в Ташкенте, Узбекистан

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2 объекта найдено
Сдается помещение в аренду М.Пушкино .Для конференций, презентаций а также обучения. 1м2-2$ в час! в Ташкент, Узбекистан
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Сдается помещение в аренду М.Пушкино .Для конференций, презентаций а также обучения. 1м2-2$ в час!
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 869 м²
Количество этажей 2
Мы располагаем зданием, в котором имеются подготовленные комнаты с проекторами, идеально под…
$2
за сутки
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Агентство
SV Real Estate
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Коммерческое помещение 260 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 260 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Сдаю  гостиницу в аренду в центре  города на Дархане Цена 2300у.е
Цена по запросу
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Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
НЕДВИЖИМОСТЬ.UZ
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку