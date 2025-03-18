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Аренда коммерческого помещения на короткий срок в Ташкентской области, Узбекистан

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2 объекта найдено
Склад 150 м² в Ташкентский район, Узбекистан
Склад 150 м²
Ташкентский район, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
$28
за сутки
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Частный продавец
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Русский
Коммерческое помещение 300 м² в Дурмень, Узбекистан
Коммерческое помещение 300 м²
Дурмень, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Сформировать сертификат об уведомлении о договорах аренды недвижимости Юридический адрес д…
$5
за сутки
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Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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