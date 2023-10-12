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Жильё с видом на море в Узбекистане

Ташкент
9372
Ташкентская область
1471
Самарканд
346
город Самарканд
346
Бухара
209
Бухарская область
209
Навои
37
Кибрай
10
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6 объектов найдено
Коттедж 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Чарвак, Узбекистан
Коттедж 5 спален со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Чарвак, Узбекистан
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 7 м²
Количество этажей 2
🏡 Продаётся ДАЧА на Бочках у Речки ✔️7 соток ✔️6 комнат ✔️2 этажа ✔️2 бассейна: зимний…
4,03 млрд сум
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/5
Продается квартира улица Тахтапуль, инфекционная больница №4.
1,16 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Этаж 5/11
Продается квартира / Новостройка  ЖК: Соларис  Яккасарайский район  Комнат-3 Этаж-5 Эта…
1,64 млрд сум
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 72 м²
Этаж 6/7
Район: #Шайхантохур Улица: МДЦ Tashkent City ЖК: "Boulevard" Застройщик: Dream City Devel…
2,69 млрд сум
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 7/12
Район: #Мирабад Улица: Нукусская “Glamour” ЖК: Банковский дом Застройщик: - Класс: - Ко…
2,03 млрд сум
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 5/11
НОВОСТРОЙКА 3/5/11 Комплекс "Соларис" Яккасарайский район   Площадь: кирпич 93м2…
1,59 млрд сум

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