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Коттеджи в Самаркандский район, Узбекистан

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Qorasuv, Узбекистан
Коттедж 3 комнаты
Qorasuv, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продается уютная двухэтажная дача на 8 сотках земли с бассейнами в живописном районе, окруж…
891,189 сум
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Этажи Самарканд
Языки общения: Русский

Параметры недвижимости в Самаркандский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная