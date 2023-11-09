Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Самаркандский район
  3. Жилая

Жильё в Самаркандский район, Узбекистан

квартиры
1
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Qorasuv, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Qorasuv, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 4/4
Продаётся квартира в массиве Карасу на 4 этаже. Квартира имеет черновую отделку и общую пло…
330,000 сум

Параметры недвижимости в Самаркандский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная