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Коттеджи в Паст Даргомский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Коттедж 7 комнат в Паст Даргомский район, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Паст Даргомский район, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продаётся прекрасный таун-хаус, расположенный вдали от городской суеты, на участке площадью…
1,84 млн сум

Параметры недвижимости в Паст Даргомский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная