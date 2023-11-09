Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Паст Даргомский район
  3. Жилая

Жильё в Паст Даргомский район, Узбекистан

квартиры
2
дома
1
3 объекта найдено
Коттедж 7 комнат в Паст Даргомский район, Узбекистан
Коттедж 7 комнат
Паст Даргомский район, Узбекистан
Комнаты 7
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продаётся прекрасный таун-хаус, расположенный вдали от городской суеты, на участке площадью…
1,84 млн сум
Квартира 3 комнаты в Найман, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Найман, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/3
Продаётся 3-комнатная квартира без мебели, но с техникой. Квартира расположена на улице Зав…
355,000 сум
Квартира 2 комнаты в Найман, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Найман, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 4/4
Продается 2х комнатная квартира на 4 этаже с ремонтом и 6 м. лоджией площадью 53 квадратных…
398,000 сум

Параметры недвижимости в Паст Даргомский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная