Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Паст Даргамский район
  3. Жилая

Жилье в Паст Даргамский район, Узбекистан

;
1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Паст Даргамский район, Узбекистан
Дом 2 комнаты
Паст Даргамский район, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
$24 000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Oʻzbekcha

Параметры недвижимости в Паст Даргамский район, Узбекистан

с видом на горы
Недорогая
Элитная