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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Алмазарском районе, Узбекистан

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65 объектов найдено
Коммерческое помещение 45 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 45 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
4,00 млн сум
в месяц
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Alliance Estate
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English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 130 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 130 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 130 м²
Этаж 1/9
Сдаётся в аренду или продаётся помещение под магазин (имеется санузел). Общая площадь 130м2 …
194,596 сум
в месяц
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Агентство
SALAM.realty - Агентство недвижимости
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Русский, Oʻzbekcha
Офис 143 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 143 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 143 м²
Этаж 2/2
Сдаётся в аренду совершенно новые офисы в 200 м от строительного рынка Чукурсай (Жомий) 2 эт…
150,000 сум
в месяц
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Агентство
SALAM.realty - Агентство недвижимости
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 17 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 17 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 17 м²
2,59 млн сум
в месяц
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Агентство
Modern Home
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Русский
Коммерческое помещение 381 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 381 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 381 м²
Количество этажей 2
Адрес: Алмазарский район Улица: Фарабий Ориентир: Карима Первое линия Общая площадь: 381 м² …
3,89 млрд сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Офисное помещение 440 кв.м Юнусабад недалеко от Американского посольство в Ташкент, Узбекистан
Офисное помещение 440 кв.м Юнусабад недалеко от Американского посольство
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Юнусабад, недалеко от Завода Зенит, Американское Посольство. Сдается под офис: Оплата пер…
Цена по запросу
в месяц
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Агентство
GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 540 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 540 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 540 м²
Количество этажей 2
Сдаётся отдельно стоящие здание Адрес: Алмазарский район, ул. Себзор Ориентир: #Исламский…
84,32 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 1 500 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 500 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 3
Локация: г. Ташкент Алмазарский район, радом с рынком Джами. Общая площадь: 1 500 м² Располо…
103,785 сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 1 200 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 200 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 200 м²
Сдается в аренду шоурум Адрес: Алмазарский район Ориентир: Каракамыш 1/4 Общая площадь: 1…
194,596 сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 17 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 17 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 17 м²
2,59 млн сум
в месяц
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Агентство
Future House
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Русский
Коммерческое помещение 17 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 17 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 17 м²
Этаж 1/9
3,89 млн сум
в месяц
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Агентство
Alpha Real Estate Agency
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Русский
Коммерческое помещение 100 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 100 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
7,78 млн сум
в месяц
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Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Коммерческое помещение 17 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 17 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 17 м²
2,59 млн сум
в месяц
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Агентство
Alliance Estate
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English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 1 800 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 800 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 800 м²
Количество этажей 2
Адрес: Алмазарский район, Улица: Нурафшон Ориентир: Ривьера ТЦ Общая площадь: 1800 мкв Р…
233,52 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 1 500 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 500 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 500 м²
Этаж 4/4
#Аренда коммерческой недвижимости в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента недорого. Выгодный вариант! Ски…
129,731 сум
в месяц
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Агентство
Zolotiy Kluchik
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Русский
Коммерческое помещение 300 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 300 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 300 м²
Сдаётся отдельно стоящие здание Адрес: Алмазарский район, Северный Алмазар Ориентир: Хакими…
233,515 сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 17 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 17 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 17 м²
Этаж 1/9
3,89 млн сум
в месяц
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Агентство
Modern Home
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Русский
Коммерческое помещение 316 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 316 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 316 м²
Этаж 1/4
Сдаем в центре города помещение (желательно для образовательных целей). Площадь центра 316…
91,01 млн сум
в месяц
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Агентство
SALAM.realty - Агентство недвижимости
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 470 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 470 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 470 м²
Количество этажей 4
Адрес: Алмазарский район Ориентир: Фарғона кафе Общая площадь: 470 мкв Этажность: 4 Высо…
129,731 сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Коммерческое помещение 45 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 45 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
4,00 млн сум
в месяц
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Агентство
Modern Home
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Русский
Коммерческое помещение 117 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 117 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 117 м²
Этаж 1/10
Идеальное место под любой вид бизнеса, 01 декабря помещение освобождается
259,461 сум
в месяц
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Агентство
SALAM.realty - Агентство недвижимости
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 45 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 45 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 45 м²
Этаж 1/1
4,00 млн сум
в месяц
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Агентство
Future House
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Русский
Коммерческое помещение 17 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 17 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 17 м²
2,59 млн сум
в месяц
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Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 17 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 17 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 17 м²
Этаж 1/9
3,89 млн сум
в месяц
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Агентство
Alliance Estate
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English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 1 800 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 1 800 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 800 м²
Количество этажей 2
#N_299 Линия:1 Сдается в аренду помещение,1800м2 Адрес: Алмазарский район, ул. Нурафшон О…
207,57 млн сум
в месяц
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Агентство
RE/MAX Elite
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Русский
Тинчлик метро кино театр Гунча улица Беруний 13 комнат 405 кв.м в Ташкент, Узбекистан
Тинчлик метро кино театр Гунча улица Беруний 13 комнат 405 кв.м
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 13
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 405 м²
Тинчлик метро на против кино театра Гунча ул.Беруний Шайхантахурский район. Сдается: Под …
38,92 млн сум
в месяц
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Агентство
GOLD REAL ESTATE
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Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 100 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 100 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
3,89 млн сум
в месяц
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Агентство
Alliance Estate
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English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 100 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 100 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
7,78 млн сум
в месяц
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Агентство
Alliance Estate
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English, Русский, Oʻzbekcha
Коммерческое помещение 2 000 м² в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение 2 000 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 2 000 м²
Этаж 4/4
аренда в доль дороги Карасарай перкресток 4 этажное здание можно польностью или частично зда…
129,731 сум
в месяц
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Агентство
SALAM.realty - Агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Офис 47 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 47 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 47 м²
Этаж 1/6
Аренда офисное помещение Адрес: Алмазарский район Миб 1 линия Площадь : 47кв Состояние : …
5,84 млн сум
в месяц
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Агентство
LUKA ESTATE
Языки общения
Русский

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