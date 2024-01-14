Предлагаемые здесь рекомендации подойдут тем, кто задумывается о приобретении жилплощади или уже принял окончательное решение. При этом они будут одинаково хороши и для выбора жилья в новостройке, и ценителям вторичного рынка. Начнем с небольшого предостережения для последних. Для начала разберемся и тем, почему именно «вторичка»?

Немалую (если не большую) часть покупателей привлекает более низкая по сравнению с жильем в новостройках, цена. И здесь следует обязательно помнить, что это впечатление нередко оказывается обманчивым. Да согласимся, что сумма может выглядеть приемлемо, но помните, что жилье с вторичного рынка будет требовать дополнительных вложений. А то насколько значительными они окажутся, во многом будет зависеть от вашей покупательской внимательности и даже придирчивости. Запомним эту важную часть и перейдем, собственно, к советам.

На стадии замысла

Решение о приобретении квартиры очень редко принимается покупателем единолично. Чаще ему предшествуют обсуждения с семьей, друзьями или еще с кем-то. Так потратьте некоторое время на коллегиальное взвешивание вариантов. Соберитесь за столом и обсудите, что именно вам кажется важным. Запишите на бумаге каждую мелочь — возможно именно она окажется решающей в выборе. И прежде всего, нужно решить для себя главное: так ли необходима вам эта покупка именно сейчас? Может быть, она может подождать год-другой? И если — да, то выждите время. Кто знает, а вдруг цены изменятся в нужную вам сторону? Или найдете лучший вариант за те же деньги, всякое бывает! Разумеется, не следует выжидать время в бездействии: ездите по объявлениям, присматривайтесь. Только теперь, отодвинув срок покупки, вы не будете «пороть горячку», а станете действовать более холодно и обдуманно. Квартира от вас не убежит! Да, ваш список должен включать два раздела: первый — это качества, которые вы хотите иметь в купленном жилье, а второй — то, что для вас нежелательно. Неважно, будет ли это тип санузла, высота потолков или агрессивные соседи. Все «берем на карандаш». Не забудьте и о желаемой окружающей инфраструктуре: магазинах, поликлиниках и т.п.

Уже на этой стадии постарайтесь установить границы вашего бюджета. Да, возможно, вы и так знаете, сколько денег у вас имеется, но они, как известно, счет любят. Во всяком случае, лишним не будет. И еще: к верхней границе вашего бюджета прибавьте 10-15% на всякий случай.

От какой печи плясать?

Прикидывая бюджет, вы невольно зададитесь вопросам о том, как вообще обстоят дела с ценами на рынке. Этот пункт можно было бы не выводить отдельно, но его важность обязывает. А иначе рискуете сильно переплатить. Для уяснения ценового вопроса хороши все средства: прошерстите объявления, потолкайтесь на квартирном рыке, если таковой имеется в вашем городе. Если у вас есть знакомые риэлторы, проконсультируйтесь с ними. Как вариант, можно посетить несколько агентств по недвижимости: в паре-тройке советов вам, скорее всего, не откажут. Много полезной информации вы сможете найти и на нашем портале.

Адреса и явки

Пройдя предыдущие пункты, возьмите лист бумаги, ручку или компьютер с принтером и составьте уже конкретный список адресов квартир. Здесь нужно сказать о неписаном правиле: посчитайте выписанное количество, и если у вас вышло несколько десятков, то сократите параметры поиска, иначе утонете в разнообразии. Если, напротив, у вас их набралось меньше 10, то добавьте пунктов.

Смотрим и прицениваемся

Точнее, для начала просто смотрим, не заостряя внимание на цене и уместности торга. Важно по возможности ездить на просмотры в одно и то же время и, в идеале, при одинаковой погоде. Тогда можно будет сравнить варианты в одинаковых условиях.

Не торопитесь!

Помните, что в идеале вы покупаете себе жилье на всю жизнь. Следовательно, не спешите сразу же доставать кошелек и расставаться со своими кровными. Как говорится с желанием нужно переспать и не принимать импульсивных решений.