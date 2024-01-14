Вот уже некоторое время ташкентские СМИ пишут о том, что дышать в столице Узбекистана становится все труднее. Некоторые издания принялись проводить параллели, например, между Ташкентом и признанным во всем мире в качестве города с критически загрязненным воздухом — Дели. Информация об уровне испорченности приводится даже на сайте Минэкологии РУз. И это обстоятельство на самом деле может радовать: на фоне бурной и столь же экологически деструктивной деятельности находятся люди, заботящиеся о том, чтобы эта деятельность не привела к экокатастрофе или, по крайней мере, к значительным проблемам в этой сфере. В качестве дестабилизирующих факторов ведомство приводит весьма большое число показателей. Это и автомобильные выбросы в атмосферу вкупе с ростом количества этих самых автомобилей на душу населения. И столь же вредные выбросы (но уже в куда больших масштабах), осуществляемые промышленными предприятиями, и использование углеводородного топлива на уровне частных хозяйств — подобных примеров при желании можно найти весьма немало. Не довольствуясь простым перечислением специалисты приводят самую упрямую в мире вещь — факты. Например, при сжигании 10 тонн каменного угля в атмосферу добавится не менее 220 кило сажи, 64 кило оксида углерода, грубо говоря, 2 тонны мелкодисперсной золы, 16 кило оксида азота. А сопутствующие всему этому вредные вещества, выделяемые в меньших количествах, наверняка выделяются не в меньших количествах. Да даже если их и меньше, все равно в составе атмосферы нашей планеты они явно лишние. Мало того, что они загрязняют воздух, которым мы дышим, так еще и после оседания на поверхность земли они продолжают свою вредоносную деятельность, загрязняя почву и воду.

Но как говорится, довольно ужасов. После подобного вступления весьма приятно сказать о том, какие меры принимаются в нашей стране для того, чтобы окружающая картина была менее мрачна, нежели описанная выше. Уже упомянутое выше Минэкологии разработало и уже реализует ряд мер, направленных на спасение того, что еще возможно спасти. Так например ведомством запланированы работы по охране воздушных недр. На опасных в экологическом отношении предприятиях будет установлено или же модернизировано очистное оборудование. Контроль за вредностью выбросов будет осуществляться как при помощи автоматики, так и с применением визуального наблюдения. Словом, «на карандаш» планируется брать если не все, то подавляющее большинство источников загрязнения окружающей среды. Кроме того в перечне мер по противодействию загрязнению окружающей среды вредными выбросами планируется ужесточить контроль над производством строительных работ. Едва ли надо быть провидцем или экспертом-экологом, чтобы назвать стройку в качестве немаловажного источника загрязнения окружающей среды. Отметим в скобках тот факт, что не столь уж давно в нашей стране объявлялся мораторий на строительные работы без привлечения генерального планирования. Тем не менее, они продолжаются, но этой практике планируется вскоре положить конец. Это же касается и практики вырубки деревьев. Напротив, одной из запланированных мер по охране природы является насаждение большого количества деревьев лиственных пород. В СМИ со ссылкой на Минэкологии упомянут также мораторий на строительство всех видов объектов кроме имеющих стратегическое значение. Кроме того планируется создание большого количества искусственных водоемов с целью регулирования состояния атмосферного воздуха. Вокруг Ташкента в не столь отдаленном будущем запланировано сознание пояса зеленых насаждений. Эта мера позволит снизить скорость ветра в столице, а с ней и негативное влияние этого атмосферного явления. Уже сегодня, сообщается журналистами, ведутся работы по скорейшему введению в эксплуатацию 8 метеостанций «обученных» следить за загрязненностью атмосферного воздуха. Всего же на территории республики их будет вдвое больше — так сообщается Минэкологии.