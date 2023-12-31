Еще не так давно профессии, о которой мы планируем рассказать, практически не существовало. По крайней мере, она не значилась в официальном «Классификаторе должностей и специальностей ». Следовательно, и в трудовых книжках записи «риэлтор» сделать не могли. А людей, оказывающих услуги посредников на рынке недвижимости, назвали иностранным словом «маклер». Но все меняется в этом мире и сейчас уже трудно кого-нибудь удивить, назвавшись риэлтором. Скорее, ваш собеседник возьмет вас на заметку, как человека потенциально нужного и запишет себе ваши координаты. А начиналось становление этой профессии в начале двухтысячных. Нет, разумеется, оборотистые граждане умеющие урвать долю малую с купли-продажи помещений, существовали гораздо раньше, но ключевое слово здесь именно «урвать». В основном, вся работа посредника строилась на доверии и честном слове. Разумеется, со всеми вытекающими отсюда рисками. Впрочем и сейчас они присутствуют в работе риэлтора, но к этому мы вернемся чуть ниже. Пока же приведем вам некую компиляцию, составленную из рассказов людей, сделавших профессию посредника по недвижимости источником своего дохода.

Как все начиналось?

Помните, в недалеком прошлом многие наши сограждане стояли в очередях на квартиру? Тогда жилье можно было получить, например, от организации, в которой вы работали, при этом ожидание светлого мига могло затянуться на долгие годы. Кроме того, дом или квартира могли быть завещаны вам родственниками. Такое положение вещей сохранялось многие годы, а первые заметные изменения начались только с распадом СССР. Люди начали менять место жительства, соответственно не могло не начаться движение и на рынке жилья. Тогда-то и появились первые квартирные «маклеры», бравшие на себя львиную долю ваших забот по продаже или покупке жилья. Само собой, делалось это не безвозмездно, а за процент с суммы продажи или же оговоренную заранее фиксированную сумму. Случалось и так, что эти условия оговаривались «тет-а-тет» между маклером и его клиентом. То есть без какого-либо юридического обеспечения договоренности. Но само собой, долго такое положение сохраняться не могло.

Будем работать по закону

Впервые в Узбекистане закон «О риэлторской деятельности» был принят 22 декабря 2012 года. Именно тогда он был подписан Исламом Каримовым, став основным документом, регулирующим отношения в сфере торговли недвижимостью. С этого момента посредническая деятельность стала возможной лишь при наличии соответствующей лицензии, выдаваемой уполномоченным госорганом. Что немаловажно, с этого момента органы охраны правопорядка получили законные полномочия для пресечения разного рода махинаций в этой сфере. И это было продиктовано печальной необходимостью, ведь согласно статистике только в период с 2007 по 2009 годы Высший хозяйственный суд республики рассмотрел свыше полутора тысяч исков, связанных с нарушениями законодательства, так или иначе связанными с жильем. Принятие закона стало важным подспорьем в предотвращении подобных казусов.

Быть или не быть... риэлтором?

Какими качествами должен обладать гражданин, желающий заработать на ниве посредничества? Здесь трудно выделить определенный перечень, кроме того немалую роль в жизни любого риэлтора играет Фортуна. С этим согласилось большинство из опрошенных нами людей. И они же добавили, что хороший риэлтор должен иметь солидный запас терпения. Редко у кого «выстреливает» первая же сделка, чаще приходится претерпеть энное количество неудач. Кроме того некоторые из наших респондентов говорят, что занимаясь подобной деятельностью, нужно быть готовым потерпеть крах и восстать из пепла, подобно фениксу. До такого, конечно, лучше не доводить, но лишней такая установка точно не будет. В чем-то она даже перекликается с самурайским кодексом «Бусидо». Он, как известно, советует начинать каждый день с мысли, что ты вчера уже умер. Следовательно, хуже уже точно не будет. Мужчина, озвучивший нам эту максиму, уточнил, что это, конечно же, шутка. Но в каждой шутке, как известно, есть лишь доля шутки. В любом случае риэлтору необходимо обладать запасом психологической прочности, иначе велик риск эмоционального «выгорания». Наш собеседник, ныне успешно работающий в одном из агентств недвижимости, вспоминал, как несколько раз подряд его клиенты умудрялись сговориться с приведенным на просмотр квартиры покупателем и оформить куплю-продажу в обход посредника. Эту полосу неудач Дмитрию (назовем его так) удалось преодолеть, находясь уже почти на грани отчаяния. Но удалось, и теперь он уверен что этот опыт многому его научил. Уж внимательности и осмотрительности — точно.

Что же касается других качеств, которыми должен обладать риэлтор, то он, в общем-то не выходит за рамки общечеловеческого. Весьма важным многие из наших респондентов посчитали любовь к окружающим. Без этого качества работать будет гораздо труднее. Вот как высказалась по этому поводу риэлтор Мунира А.

— В работе риэлтора очень важно хорошо относиться к людям, и они вернут вам сторицей! У меня часто бывали ситуации, когда хотелось не идти на просмотр или вести покупателя на квартиру, а просто лечь и поспать пару часов. Но раз назначено время, то нужно работать. Откуда я знаю, вдруг человек с трудом нашел для меня место в своем графике. Так что подвести его я не могу. Тем более, что такая пунктуальность — важная часть репутации риэлтора. Сегодня я не подвела своего клиента, а завтра — кто знает — возможно, он порекомендует мои услуги знакомым или родным.

С этим спорить трудно, ведь «сарафанное радио» никто не отменял, да и работает оно не хуже иного СМИ. Хочется от души пожелать нашим читателям здоровья, удачи и успешных сделок!