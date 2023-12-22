Наверное любой владелец того или иного помещения хоть однажды задумывался о том, чтобы превратить свою недвижимость в источник дохода. Но как это сделать? Причем, речь идет не о ее продаже (хотя это первый же напрашивающийся вариант). Конечно, продав, можно выручить более-менее крупную сумму, но она рано или поздно закончится. Не лучше ли сдать помещение в аренду? Ведь так оно будет приносить доход периодически, причем, в течение неограниченного времени. Согласитесь, такой вариант более соблазнителен! Да, это, конечно же, так, но и здесь не без «подводных камней». Именно о них и пойдет речь в этой статье.

Первое, что должен сделать любой желающий сдать помещение арендаторам — это запастись терпением. Вряд ли стоит соглашаться с первым же желающим воспользоваться вашим предложением. Всегда будет лучше иметь в запасе альтернативные варианты. Само собой, на их накопление потребуется какое-то время и его лучше будет потратить на повышение своей финансовой грамотности. Изучите законодательство в нужной области, побеседуйте с теми, кто уже имеет в ней опыт. Наверняка вам откроется немалое количество нюансов, которых вы не знали прежде. И их будет тем больше, чем с большим количеством людей вы проконсультируетесь. Кроме того, законодательство время от времени меняется и лучше, если вы постоянно будете «держать руку на пульсе» этих изменений. То есть ваше самообразование станет практически постоянным процессом.

Очень многое будет зависеть от того, каким именно помещением вы владеете. Одно дело сдавать под офис однокомнатную квартиру на окраине города и совсем другое — зал на десятки человек в центре. Но перейдем к следующему пункту:

Виды аренды. Она бывает долгосрочной, краткосрочной, почасовой и комбинированной. О последнем варианте мы расскажем подробно ниже, а пока начнем по порядку. Итак, долгосрочная аренда. Этот вариант предпочтителен для многих инвесторов (давайте условимся называть их так). Основное преимущество такого подхода в том, что он может приносить стабильный доход в течение длительного времени и при этом риски сводятся к минимуму. Ваши арендаторы сами заинтересованы в этом, поскольку ваше помещение становится важной частью их бизнеса.

Несколько иная ситуация возникает при краткосрочной аренде. Ей пользуются в основном, если вашему клиенту необходимо провести, например, презентацию или мастер-класс. Другими словами, постоянный офис арендатору не нужен. Плюсы такого варианта заключаются в том, что при должной рекламе поток арендаторов будет более-менее стабилен, а со временем заработает «сарафанное радио», могущее принести вам новых арендаторов без дополнительных вложений. Кроме того, как правило, стоимость краткосрочной аренды выше. Но есть у краткосрочной аренды и некоторые минусы. Первое время вам придется потратить немало усилий на поиск арендаторов, а кроме того нужно будет вложиться в услуги уборщицы или, к примеру, в оплату интернета. Кстати, следует тщательно продумать размер арендной платы, который давал бы возможность «отбить» эти затраты. И еще одно: краткосрочная аренда редко дает возможность спрогнозировать итоговый доход. Даже если ваша недвижимость уже «раскручена», арендаторов то и дело будет то пусто, то густо.

Точно такой же минус есть и у почасовой аренды. Кроме того, такой вариант применим лишь к масштабным помещениям. Ведь арендовать их будут, скорее всего, для проведения выставок или других подобных мероприятий. Плюс же данного варианта заключается в том, что одно проведенное мероприятие может принести значительную прибыль, которая иногда может быть сравнима с месячной.

Теперь, как и обещали, расскажем о комбинированном варианте аренды. Он подходит людям, уже имеющим сколько-нибудь значительный опыт сдачи помещений в аренду. Кроме того в распоряжении инвестора должен находиться целый комплекс помещений. Одни сдаются долгосрочно, другие — на краткие сроки, а третьи — почасово. Подобный подход застрахует вас от большинства форс-мажорных обстоятельств. По утверждению многих бывалых инвесторов, такая форма сдачи в аренду позволит вам оставаться на плаву даже в условиях крупного финансового кризиса. Но при столь очевидном плюсе состоит и огромный минус — дороговизна. Вложить нужно будет очень много. И трудозатраты на управление подобным хозяйством тоже весьма обширны. Поэтому не лишне будет доверить это соответствующей организации профессионалов. А самому инвестору останется лишь считать прибыли. Тут главное, не ошибиться в том, кто именно будет вашим управляющим. Но надеемся, если у вас есть возможность подобной инвестиции, то вы — стреляный воробей в бизнесе и найти таких профессионалов труда для вас не составит.

Таковы основные рекомендации потенциальным инвесторам. Здесь стоит заострить внимание на слове «основные». Как и в любом другом бизнес-проекте вам придется «пуд соли съесть», просчитывая как прибыли, так и риски вкупе с прочим форс-мажором. Но мы искренне желает вам удачи!