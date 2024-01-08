Об этом недавно сообщалось СМИ, причем, с уточнениями, что в первую очередь реформирование коснется выдачи ипотеки, авто- и потребительского кредитования. Ожидается, также, введение новой системы оценки кредитного риска заемщика. Об этом представители регулятора сообщили журналистам 4 января в ходе проведенной встречи. На ней отмечалось, что уже в скором времени будет введено понятие долговой нагрузки населения, что станет важным фактором в принятии решения о предоставлении кредита. Этот показатель представляет собой отношение средней выплаты по кредиту к среднемесячному доходу заемщика. При этом в Центробанке уточнили, что дано понятие, в общем, не ново и уже успешно используется в практике выдачи микрозаймов. Так, например, размер микрозайма равен половине среднемесячного дохода заемщика. Как сообщили журналистам в ходе мероприятия, нововведение позволит составить наиболее полное представление об источниках дохода граждан, в том числе и неофициальных. Кроме того оно заставит банки страны с большей ответственностью относиться к предоставлению кредитов на те или иные цели. Если подробнее говорить о том, что именно составляет среднемесячный доход, то в нем следует назвать:

— уплаченные налоги

— заработную плату

— доходы, полученные на банковском счету

— взносы, уплаченные в пенсионный фонд

— проценты, дивиденды, арендные платежи

Вместе с тем, если срок кредитных выплат составляет более 36 месяцев, то цифра среднемесячного дохода будет рассчитана за такой же период. Срок ипотечного кредитования предполагается установить равным 120 месяцам, т.е. 10 годам. Что немаловажно, представители ЦБ отмечают, что новые требования охватят не весь объем кредитного портфеля, имеющийся в распоряжении банка, а 85% от него. Оставшиеся средства под действие новых правил не попадут и банк вправе распоряжаться ими, как и раньше. Т.е. условие о непривышении размера выплат 50% среднемесячного дохода на эти средства распространяться не будет.

Кроме того, в ходе встречи сообщили о том, что предполагается ввести такой показатель, как оценка кредитного риска. Для его оценки будет использован коэффициент «залог-кредит», а также показатель долговой нагрузки. Первый показатель представляет собой отношение суммы кредита к стоимости залога. Для иллюстрации был приведен пример такого расчета: например, запланированное к приобретению имущество оценено в $1000, а первоначальный взнос заемщика составил $200. Исходя из этого, ему понадобится взять кредит размером в $800, а коэффициент будет составлять 80%. Руководством ЦБ планируется установить этот показатель для ипотечного кредитования на уровне тех же 80%, а вот для автокредита это составит 75%.

Далее глава департамента методологии регулирования деятельности кредитных организаций ЦБ Санжар Носиров отметил, что это связано с тем, что цена на автомобили может меняться периодически и почти непредсказуемо. С другой стороны, рано или поздно произойдет насыщение авторынка и тогда цены на нем упадут гарантированно.

Далее он отметил, что уже с 1 июля текущего года будет обязательно учитываться кредитный риск заемщика по ипотечным, автомобильным и потребительским кредитам. Для удобства этой оценки была разработана специальная шкала по разным видам кредитования. Коротко же говоря, чем выше коэффициент залог\кредит вкупе с показателем долговой нагрузки заемщика, тем риск считается выше. Все вышеназванное в сором времени будет представлено к обсуждению народом на портале СОВАЗ.

В ходе встречи был затронут вопрос о том, но отпугнут ли представленные нововведения потенциальных заемщиков. В ответ на него С. Носиров сказал, что подобное развитие событий представляется ему малевероятным:

¬— Мы стремимся к тому, чтобы банк не кредитовал заемщиков, которые не смогут вернуть кредит. Однако нам трудно сказать, что кредитование напрямую [из-за новых требований] уменьшится", — пояснил он.