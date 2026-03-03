  1. Realting.uz
Жилой комплекс Alandalus квартиры комфорт класса Кибрай (1-4 комн. квартиры)

Кибрай, Узбекистан
от
$39,931
;
2
ID: 34025
ID новостройки на Realting
In CRM: 6
ID новостройки на сайте компании

Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Область / штат
    Ташкентская область
  • Район
    Кибрайский район
  • Город
    Кибрай
  • Адрес
    Шодлик улица

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    10

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

О комплексе

🏗 Alandalus | Renaissance Building
Идеальный выбор для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и спокойствием пригорода. Комплекс расположен в активно развивающемся районе «Новый Узбекистан» и привлекает внимание своим светлым, современным фасадом.

📍 Локация: Ташкентская обл., Кибрай.
Развитый район — школа №9, аптеки, больницы и магазины в непосредственной близости.
Удобные подъездные пути для автомобилей и быстрый выезд в город.

🏢 О комплексе:
Класс: Комфорт
Этажность: 10 этажей
Срок сдачи: I Квартал 2026 г. (Скоро сдача!)
Удобства: Стены из газоблока, автономное отопление, IP-домофония, закрытая территория с ландшафтным дизайном, пешеходными аллеямиб зонами отдыха., cобственный детский сад и спортивный зал прямо в комплексе. Подземная и надземная стоянка для жителей и гостей. Круглосуточная охрана и видеонаблюдение 24/7.

🔑 Доступные планировки: 1, 2, 3 и 4-комнатные квартиры.
💰 Стоимость: от 486 000 000 до 1 272 000 000 сум.

🔥 Специальные скидки (за каждый м²):
900 000 сум/м² — при 100% оплате
700 000 сум/м² — при 50% оплате
500 000 сум/м² — при 30% оплате

Местонахождение на карте

Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Сумма кредита
Срок
Ежемесячный платеж
Назад Оставить заявку
