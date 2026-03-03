Жилой комплекс Chinara Park продажа квартир Премиум-класс Кибрай/ Чирчик 1-4 комн. квартиры

🏗 Chinara Park | Era Lux Montaj
Премиальный жилой комплекс на 3.5 гектарах в экологически чистом районе. Проект расположен на самой высокой точке города, в окружении гигантской зеленой зоны площадью 160 гектаров — чистый воздух и панорамные виды гарантированы!
📍 Локация: Ташкентская обл., Кибрай / Чирчик.
В шаговой доступности центральная больница, школы, детские сады, институты и госучреждения.
Живите в окружении леса, оставаясь в центре городской инфраструктуры.
🏢 О комплексе:
Класс: Премиум
Этажность: 5, 9, 10 и 12 этажей
Срок сдачи: IV Квартал 2026 г.
Удобства: Закрытый двор, охрана, видеонаблюдение 24/7, японские лифты Fuji (с системой автооткрытия при отключении света), подземный и наземный паркинг.
🔑 Доступные планировки: 1, 2, 3 и 4-комнатные квартиры.
💰 Стоимость: от 299 300 000 до 1 595 800 000 сум.
🔥 Специальные скидки:
13% — при 100% оплате
8% — при 50% оплате
2% — при 30% оплате