Жилой комплекс Chinara Park продажа квартир Премиум-класс Кибрай/ Чирчик 1-4 комн. квартиры

Танагул, Узбекистан
от
$24,592
;
2
ID: 34024
Местонахождение

  • Страна
    Узбекистан
  • Область / штат
    Ташкентская область
  • Район
    Кибрайский район
  • Деревня
    Танагул

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

🏗 Chinara Park | Era Lux Montaj
Премиальный жилой комплекс на 3.5 гектарах в экологически чистом районе. Проект расположен на самой высокой точке города, в окружении гигантской зеленой зоны площадью 160 гектаров — чистый воздух и панорамные виды гарантированы!

📍 Локация: Ташкентская обл., Кибрай / Чирчик.
В шаговой доступности центральная больница, школы, детские сады, институты и госучреждения.
Живите в окружении леса, оставаясь в центре городской инфраструктуры.

🏢 О комплексе:
Класс: Премиум
Этажность: 5, 9, 10 и 12 этажей
Срок сдачи: IV Квартал 2026 г.
Удобства: Закрытый двор, охрана, видеонаблюдение 24/7, японские лифты Fuji (с системой автооткрытия при отключении света), подземный и наземный паркинг.

🔑 Доступные планировки: 1, 2, 3 и 4-комнатные квартиры.

💰 Стоимость: от 299 300 000 до 1 595 800 000 сум.

🔥 Специальные скидки:
13% — при 100% оплате
8% — при 50% оплате
2% — при 30% оплате

Местонахождение на карте

Танагул, Узбекистан

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
