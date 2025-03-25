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Жилой комплекс

Ташкент, Узбекистан
от
$464
от
$620/м²
;
Жилой комплекс
1
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ID: 25516
ID новостройки на Realting

Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Бектимирский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Панельный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Количество этажей
    Количество этажей
    12

О комплексе

Продажа Новостройка в Рассрочку в Бектемирском районе.

50% перваначалный взнос 

Остаток рассрочку 24-30месяц.

Сдача 2027год.

97.412-88-44

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Жилой комплекс
Ташкент, Узбекистан
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$464
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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