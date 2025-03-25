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ЖК «Assalom Sohil» – это новый проект комплексного освоения территории от компании Golden House. Через несколько лет здесь будет возведен комфортабельный жилой район с развитой коммерческой и социальной инфраструктурой, включающей в себя детский сад и школу на территории жилого комплекса. Со…
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Застройщик
Golden House
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🏡NRG Yunusabad — место, где качество встречается с комфортом.
🏢NRG Yunusabad представляет собой жилой комплекс бизнес-класса,где каждое пространство создано для вашего удобства и удовлетворения.
-Эстетичный внешний фасад здания
-Изысканные холлы
-Просторные зелёные территории
-Пруд
…
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Застройщик
NRG
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Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz